ABD merkezli ulaşım platformu Uber'in Trendyol Go’yu satın alacağına yönelik çıkan haberler bir anda teknoloji gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Henüz hiç bir detayı belli olmayan, hatta iki şirket tarafından da doğrulanmayan bu gelişme ile ilgili bir takım çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Uber'in, Trendyol Go’yu satın almaya yönelik bir görüşmesi mevcut. Fakat, tüm bu süreç Uber Türkiye tarafından değil, Uber'in ABD'deki genel merkezi tarafından yürütülüyor.

Anlaşmanın şartları ise şimdilik netleşmiş değil. Konuya yakın kaynaklardan aldığımız bilgiler ise, satın alma anlaşmasına imzaların atılmasının çok sürmeyeceği yönünde.

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BLOOMBERG: ANLAŞMA OLMAYABİLİR

Uber'in Trendyol Go’yu satın alacağı ilk kez Bloomberg tarafından sabah erken saatlerde duyurulmuştu.

Bloomberg'in haberinde, anlaşmanın şartlarının henüz netleşmediği ve nihai bir anlaşmaya varılmadığı aktarıldı. Görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de yine ilgili haberde yer aldı.

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group tarafından işletiliyor. Şirket, perakende, lojistik ve finansal teknolojiler alanlarında da faaliyet gösteriyor. TÜRKİYE'NİN İLK 'DECACORN'U Trendyol Group’un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a ait. Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi Çinli Alibaba 2018 yılında Trendyol'daki mevcut finansal yatırımcıların tüm hisselerini satın alarak Trendyol'un yeni stratejik partneri olmuştu. Bu işlem sonrası Trendyol'un değeri 1 milyar doların üzerine çıktı. 2021 yılında ise Alibaba'nın ek yatırımıyla değerlemesini 10 milyar doların üzerine çıkaran Trendyol, Türkiye'nin ilk 'decacorn'u unvanını kazandı. İSTANBUL'DA KURYE HİZMETİNE BAŞLADI Öte yandan, Amerikalı Uber, Trendyol Go'nun iş modelinin benzeri bir uygulama olan 'Uber Kurye' hizmetini Ocak 2023'te İstanbul'da da başlatmıştı. Uber’den sarı taksiye ‘siyah’ teşvik Uber İstanbul'da kurye hizmeti başlattı Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, o dönem yaptığı açıklamada, "Dünya'da 37 ülkede ve 371 şehirde faaliyet gösteren Uber Kurye'yi İstanbul'da başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Kurye iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmetin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz" demişti.