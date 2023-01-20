Küresel yolculuğuna 2010'da anavatanı ABD'de başlayan ulaşım platformu Uber, zaman zaman dünyanın farklı bölgelerinde taksicilerin hedefi haline gelse de, 13 yıllık tarihindeki belki de en çalkantılı sürecini Türkiye'de yaşadı.

Hatırlanacak olursa, Türkiye'deki faaliyetlerine 2014 yılında İstanbul’da başlayan ABD'li şirket, o dönem iş modelini mobil uygulama üzerinden taksi çağırma şeklinde kurgulamıştı.

Öyle ki, Uber'in mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar ile buluşan şirketin 'XL' adını verdiği 8+1 araçların sürücüleri, yine şirketin belirlediği ücret tarifesine göre taşımacılık yapıyordu. Her bir araç Uber'den bağımsız olarak sürücü iş ortakları tarafından işletilirken, Uber ise ödemelere yaptığı aracılıktan kendi komisyonunu alıyordu.

Kısa süre içerisinde binlerce kullanıcıya ve sürücü iş ortağına ulaşan Uber'in, taksicilerin hedef tahtasına oturması ise çok gecikmedi.

Öyle ki, 'XL' araçlarının sayısı 10 bin adede, bu araçları kullanan sürücü sayısı ise 13 bine ulaşan Uber'e, 'korsan taşımacılık' yaptığı gerekçesi ile 2016 yılı sonundan itibaren trafik cezaları kesilmeye başlandı.

Çok geçmeden taksici esnafının Uber'e aleyhine 'haksız rekabet' iddiası ile açtığı dava sürecinde, şirket 2019 yılında Türkiye'ye 'XL' hizmetini vermeyi durdurdu.

Dava sonucunda uygulamasına erişim yasağı getirilen Uber'e müjdeli haberi ise İstinaf Mahkemesi vermiş ve şirketin uygulamasına getirilen erişim yasağı bundan 2 yıl önce kaldırılmıştı. Üst mahkeme, Uber’in sarı taksi uygulamasının haksız rekabet yaratmadığını, sadece 'XL' hizmetinin bunu yaptığını belirterek, erişim engelinin kaldırılmasına karar vermişti.

Uber de, uygulamasının yeniden erişime açılması sonrasında Türkiye'deki faaliyetlerine şartları UKOME tarafından belirlenen sarı, turkuaz ve siyah taksiler ile devam etme kararı almıştı.

ABD'li şirketin Türkiye'deki geçmişini özetlediğimiz bu uzun girişin ardından, gelelim şirketin bugününe.

'TÜRKİYE YÜKSEK BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP BİR PAZAR'

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, şirketin Türkiye'deki tarihinde ilk kez basın ile bir araya gelerek, gelecek planlarını anlattı.

Türkiye'nin Uber için önemli bir ülke olduğunu anlatan Bahadırlı, "2022'de elde ettiğimiz sonuçlar ile, Türkiye Uber için çok yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazar haline geldi" dedi.

Türkiye'de 2022'de 33 bin taksi sürücüsünün Uber kullandığını anlatan Bahadırlı, "Uygulamamız yıl boyunca kullanıcılar tarafından geçen yıla göre 3 kat daha fazla olarak 25 milyon kez kullanıldı. Ayrıca, uygulamamız İstanbul'u ziyaret eden 159 ülkenin vatandaşı tarafından da tercih edilirken, en fazla ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere'den gelen turistler uygulamamızı kullandı" dedi.

PUANI DÜŞEN TAKSİCİ SİSTEMDEN ÇIKARILIYOR

İstanbul'daki taksi yolculuk deneyimini geliştirmek istediklerini anlatan Bahadırlı, uygulamada taksicilere yönelik bir puanlama sistemi uyguladıklarından bahsetti.

Bahadırlı, "5 puan üzerinden Uber'e kayıtlı taksicilerin ortalama puanı 4.93. Bu bizim için büyük başarı. Sürücüleri belirli kriterler ile kabul ediyoruz. Sabıka kaydı olmaması lazım. Fiyat pazarlığı, yol uzatma vs. gibi şikayetler ekiplere iletiliyor, bu kapsamda belirli bir puanın altına düşen sürücüler ise sistemden çıkarılıyor. Uygulamada, iptal oranlarının düşürülmesi ve kabul oranlarının artırılması gibi çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bu noktada, Uber'in taksicilere uyguladığı puanlama sistemini, geçmişte XL araçların sürücülerine de uyguladığını belirtelim.

'SARIDAN SİYAHA GEÇİŞİ TEŞVİK EDECEĞİZ'

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı'nın açıklamaları ile devam edecek olursak, Şubat 2022'de 8+1 araçların dahil olduğu siyah taksileri platforma dahil ettiklerini hatırlatan Bahadırlı, bu alanda ilerleme kaydedeceklerini anlattı.

Bahadırlı, "Siyah taksilere büyük talep var. 2023'te bunu geliştireceğiz, sarı taksiden siyah taksiye geçişi teşvik etmeye başlayacağız" dedi.

UKOME'nin İstanbul'daki bin 803 minibüs ve dolmuşu 8+1 oturma düzenine sahip siyah taksiye çevirme kararı, Uber'i bu alana daha kuvvetli girmeye teşvik etmiş olabilir.

Öte yandan, Türkiye'de hali hazırda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da faaliyette olduklarını anlatan Bahadırlı, taksiler haricinde kurye hizmetine de başladıklarını bildirdi.

Dünya’da 37 ülkede ve 371 şehirde kullanımda olan Uber Kurye'yi İstanbul'da başlattıklarını aktaran Bahadırlı, kuryelerin adresten adrese paket teslimatı yapacağını bildirdi. İlk etapta Fuudy ile işbirliği yaptıklarını açıklayan Bahadırlı, bu konuda şirketleşmiş iş ortakları ile yola devam edeceklerini söyledi.

Uber'in gelecek hedefleri konusunda üstü kapalı mesajlar vermeyi tercih eden şirketin Türkiye Genel Müdürü, diğer büyük şehirleri uygulamaya katmak istediklerini belirterek, regülasyonlara uygun olacak şekilde yeni uygulamaları hayata geçireceklerini bildirdi.

Bahadırlı'nın açıklamaları, Uber'in yurtdışında kullanımda olan deniz taşımacılığı ve scooter gibi mobiletinin farklı alanlarına Türkiye'de de girmek için fırsat kolladığı anlamına gelebilir.