Kurbanları e-posta üzerinden ödeme yapmaları yönünde tehdit eden uluslararası yeni bir dolandırıcılık vakası tespit edildi. Küresel bilgi güvenliği kuruluşu Eset’in güvenlik uzmanı Ondrej Kubovic’in verdiği bilgiye göre siber saldırganlar, bu tehdit türünde yaklaşık 0.43-0.45 Bitcoin; diğer bir ifadeyle 2 bin dolar gibi bir para talep ediyor.

Kubovic, “Kurbanın e-postayı açtıktan sonraki 48 saat içinde ödeme yapması isteniyor. Aksi takdirde siber suçlu, söz konusu videoyu ele geçirdiği cihazda iletişim bilgileri yer alan tüm kişilere görüntüleri göndermekle tehdit ediyor” dedi.

Bu tür dolandırıcılık vakaları ‘sextortion’ olarak tanımlanıyor. Daha önce tespit edilen ‘sextortion’ dolandırıcılık dalgalarında bu e-postaların çoğunlukla İngilizce olduğu görülmüştü.

Ancak son saldırı dalgasında aralarında Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu yeni hedeflere odaklanan yerel versiyonlar da dikkat çekiyor.

ASLINDA ÖYLE BİR VİDEO YOK

Güvenlik uzmanlarının tespitlerine göre saldırganlar aslında kurbana ait böyle bir videoya sahip değiller. Benzer e-posta dolandırıcılıkları yeni şeyler değil ve yıllardır meydana geliyor. Sextortion, saldırganın kurbana ait gerçek fotoğrafları ya da sahte bir hesap üzerinden gerçekleştirilmiş samimi bir konuşmasını ele geçirdiği durumlarda da gerçekleşebiliyor.

Mevcut dolandırıcılığı öncekilerden farklı kılan şey, sosyal mühendislik kullanılarak cihazlarında porno içerik izleyen kullanıcıların hedeflenmesi. E-postalar herkese gönderiliyor ve porno içerik izleyen kullanıcıların bu aldatmacaya kanarak yanıt vermesi bekleniyor. Hatta önceki versiyonlardan bazıları, dolandırıcılığa yönelik e-postanın ‘kurbanın kendi e-posta adresinden’ gelmiş gibi görünmesini sağladı ve bu da saldırganın cihazı hacklediğine ilişkin iddialarını destekledi.

Bu dolandırıcılığın daha eski bir versiyonunda ise, saldırgan kurbanın şifresini bildiğini iddia etti ve buna kanıt olarak şifreyi e-posta gövdesinde paylaştı. Bu durumda saldırgan, muhtemelen milyarlarca gerçek oturum açma bilgileri içeren büyük veri sızıntılarının bazılarından bu verileri elde etti. Eğer kullanıcı kendisine gönderilen şifreyi gerçekten kullandıysa, acele ederek ödeme yapmaya karar verebilir.

Dolandırıcılık, pornografinin hassas bir konu olması nedeniyle etkili oluyor. Çoğu kullanıcı, pornografik içeriğe sahip sayfaları gizlice ziyaret ediyor.

Doğal olarak aile, yakın çevre veya iş arkadaşlarının bu ziyaretlerden haberdar olması, oldukça rahat edici bir hal alacağı için kurbanın endişeye kapılıp, hataya düşme ihtimali de artıyor. Bu da siber saldırganların işini kolaylaştırıyor.

‘ACELECİ DAVRANMAYIN’

Güvenlik uzmanı Ondrej Kubovic, ‘sextortion’ adı verilen bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"Posta kutunuzda böyle bir e-posta bulursanız, aceleci davranmaktan kaçının. Her şeyden önce, dolandırıcılığa cevap vermeyin, eklentileri indirmeyin, gömülü bağlantıları tıklamayın ve kesinlikle saldırganlara para göndermeyin. Saldırgan gerçek parolanızı listelerse, parolanızı değiştirin ve belirtilen platformda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Ayrıca, cihazınızı zararlı yazılımları ve web kamerasının izinsiz kullanımı gibi diğer sorunları algılayabilen güvenilir güvenlik yazılımlarıyla koruyun.”