Çip krizi için milyonlarca euro yatıracak 0:00 / 0:00

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Alman teknoloji grubu Bosch, küresel tedarik sorunu çekilen mikroçip üretimi için 400 milyon tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Asya ve ABD'deki birkaç üreticiye dayalı çip tedarikinde sıkıntılar özellikle otomotiv endüstrisini olumsuz etkilerken araç üretimi zincirini olumsuz etkiliyordu.

Bosch, yaptığı açıklamada yatırımın Almanya ve Malezya'da yapılacağını açıklarken, 400 milyon euro büyüklüğündeki bütçenin büyük bölümü şirketin haziran ayında 1 milyar euro yatırımla açtığı, Dresden'de bulunan ve 300 mm boyutunda çip plakası üreten fabrikasının genişletilmesi için kullanılacak.

Bu fabrikanın açılışına katılan Almanya Şansölyesi Merkel konuşmasında "Pole pozisyonunda değiliz, yetişmemiz gerekiyor. Hırslı olmalıyız. Dünyadaki rakiplerimiz uyumuyor." şeklinde konuşmuştu

Açıklamada 50 milyon euro tutarındaki kaynağın ise Stuttgart yakınlarında bulunan, 200 mm çip plakalarının yanı sıra halihazırda otomobil parçaları ve otomasyon sistemleri üreten Reutlingen yerleşkesinde kullanılacağı belirtildi.

Alman teknoloji devi aynı zamanda Malezya'nın Penang kentinde bulunan bir yarı iletken test tesisinin de fonlanacağını duyurdu ancak yatırım seviyesiyle ilgili detay vermedi.

Çip krizi nedeniyle, başta bilgisayar ve veri merkezleri için üretim yapan dünyanın en büyüklerinden Intel de geçen hafta gelecek 10 yıl için Avrupa'da 80 milyar euroya kadar yatırım yapacağını duyurmuştu.