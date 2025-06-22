Çip sektöründe kısıtlama endişesi!

Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, ABD’nin çip üreticilerinin Çin’deki faaliyetlerine yönelik olası kısıtlamalarına dair endişelerini bu hafta Washington’da yapılacak görüşmelerde gündeme taşıyacağını duyurdu. Üçüncü tur teknik görüşmeler için ABD’ye gitmeden önce konuşan Yeo, sektörün kaygılarını aktaracağını ve konuya büyük bir titizlikle yaklaşacaklarını vurguladı. Ayrıca, ticaret anlaşması için belirlenen 8 Temmuz tarihine sıkı sıkıya bağlı kalmayabileceklerini ifade ederek, görüşmelerin uzayabileceğine işaret etti.

Yeo, ABD’nin yabancı çip üreticilerinin Çin’deki faaliyetlerini zorlaştırabilecek politikalar benimseyebileceği yönündeki kaygılara dikkat çekti. Samsung ve SK Hynix gibi küresel çip üretiminde kilit rol oynayan Güney Koreli şirketler, bu tür kısıtlamalardan doğrudan etkilenebilir. Bakan, “Sektörün endişelerini ileteceğim ve en üst düzeyde özen göstereceğim” diyerek çip endüstrisinin çıkarlarını koruma sözü verdi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNDE ESNEK YAKLAŞIM

Güney Kore, Nisan sonunda ABD ile başlayan ticaret görüşmelerinde, %10’luk mevcut gümrük vergisini düşürecek bir anlaşmayı 8 Temmuz’a kadar tamamlamayı hedefliyordu. Ancak Yeo, ABD’deki siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle bu takvime bağlı kalınmayabileceğini belirtti. Güney Kore, 90 günlüğüne askıya alınan %25’lik ülkeye özgü ek vergiden şu an için muaf durumda.