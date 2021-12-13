Fransız otomotiv üreticisi Citroen, 2 yıl önce elektrikli mobilite çözümü olarak tanıttığı Ami'yi Türkiye'ye getirdi.

Adını Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen sözcükten esinlenerek alan Ami, yüzde yüz elektrikle çalışan 2 kişilik bir araç olmasının yanı sıra, 16 yaşından itibaren kullanıma imkan tanıması ile de pazarda farklılaşmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, saatte 45 kilometre hıza kadar çıkabilen elektrikli Fransız, öncelikle kurumsal firmaların kullanımı için satışa sunuldu.

Verilen bilgiye göre, Citroen, Ami'nin bireysel satışının yanı sıra, aracın araç paylaşım, kısa süreli kiralama ve uzun dönem kiralama gibi farklı modeller ile erişebilir hale gelmesini hedefliyor.

SATIŞ HEDEFİ 3 KATINA ÇIKTI

Ami’ye olan talebin beklentilerin üzerinde olduğunu açıklayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "2022 için sadece bireysel müşterilere perakende satış hedefi olarak bin adet belirlemiştik. Ancak talep ve aldığımız sinyaller bize gösteriyor ki, perakende satışlar da bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız. Gelecek sene için bireysel satışlarda perakende hedefimizi 3 bin adet olarak güncelledik. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak" açıklamasında bulundu.

Araç paylaşım şirketleri ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Alkım, 2021'de 150 adet Ami'yi kurumsal firmalara sattıklarını bildirdi. Selen Alkım, Ami'nin Türkiye pazarında şu anda sadece filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürüldüğünü de vurgulayarak, 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren bireysel satışlara başlayacaklarını açıkladı.

MÜŞTERİNİN KAPISINA TESLİM EDİLECEK

Ami'nin satış sürecini diğer otomobillerden farklılaştırmak istediklerini kaydeden Alkım, "Ami’yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Ami satın alacak her müşterimize aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi bir hizmet de sunacağız" bilgisini verdi.

Alkım, talep olması halinde Ami’nin Cargo versiyonunu da Türkiye’ye getirebileceklerini bildirdi.

Öte yandan, Ami'nin henüz perakende satış fiyatı açıklanmış değil. Otomobilin lansmanında fiyat konusundaki soruları yanıtlayan Alkım, "Biz Ami’yi getirdiğimizde gönül isterdi ki fiyatı 100 bin TL'nin daha aşağısında olsun. Fakat, kurla beraber bu çok mümkün olmadı. Muadillerine göre daha erişilebilir olması için çalışıyoruz" dedi.

MENZİLİ 75 KİLOMETRE

Ami, ilk olarak Ami One Concept adıyla Mart 2019’da Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmıştı. 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler ile satışa sunulan araç, 2.41 metre uzunluk, 1.39 metre genişlik ve 1.52 metre yüksekliğe sahip.

Tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabilen Ami, 5.5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalarını 220 Volt standart prizde üç saat içinde tam şarj edebiliyor. Tasarımı ile günümüz otomobillerinden farklılaşan araç, bu özelliğini birbirinden ters yöne açılan kapıları ile de gösteriyor. Ami'de hava yastığı ve ABS gibi güvenlik donanımları ise bulunmuyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, Ami'nin garantisi 2 yıl ve sınırsız kilometre. Aracın bataryaların da 3 yıl ve 40 bin km garantisi bulunuyor. PSA Türkiye’nin bu araca özel kasko ürünü çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca, Ami'nin otoyollara çıkışının ve İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçişinin yasak olduğunu bilmekte de fayda var.

Son olarak, Citroen'in 2022’nin başlarında elektrikli C4’ü Türkiye'ye getirmeyi planladığını da belirtelim.