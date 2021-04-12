Clubhouse'dan "1.3 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı" iddiasına yanıt geldi: Bu bilgiler zaten herkese a

Yeni senede yıldızı yükselen sosyal medya uygulaması Clubhouse'da gündem durulmuyor. Kullanıcılarının kişisel bilgilerinin bir hacker sayfasında paylaşılması üzerine veri sızdırma iddialarıyla gündeme gelen Clubhouse iddialara yanıt verdi. İşte Clubhouse'un "veri sızdırma" açıklaması

CLUBHOUSE 1.3 MİLYON KULLANICININ KİŞİSEL BİLGİLERİNİ SIZDIRDI İDDİASI

Siber güvenlik , siber suçlar ve güvenlik ihlalleri haberleriyle bilinen Cybernews'te yer alan bir haber teknolojidünyasında yeni bir siber güvenlik ihlali tartışmasını başlattı. Cyber News internet sitesinde yer alan bir haberde, 2021 Ocak ayından beri oldukça popüler olan Clubhouse'un 1.3 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini sızdırdığı iddia edildi. Söz konusu haberde Clubhouse kullanıcılarının kişisel bilgilerini içeren SQL veritabanının çevrimiçi olarak sızdırıldığı ve bu bilgilere ücretsiz olarak paylaşıldığı iddia edildi.

Popüler sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse'dan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Sosyal medya platformu Twitter hesapları üzerinden kullanıcılarla sık sık paylaşımda bulunan Clubhouse yine Twitter üzerinen sızdırma iddiasının doğru olmadığını söyledi. Clubhouse tarafından yapılan açıklamada "Bu yanıltıcı ve yanlıştır. Kulüp binası ihlal edilmedi veya saldırıya uğramadı. Başvurulan veriler, uygulamamızdan herkesin uygulama veya API'miz aracılığıyla erişebileceği tüm herkese açık profil bilgileridir." ifadelerine yer verildi.

CLUBHOUSE'UN SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLEN BİLGİLER NELER?

Kullanıcı adı bilgisi

İsim Soyisim bilgisi

Fotoğraf URL'si

Twitter kullanıcı adı ve Twitter profil linki

Instagram kullanıcı adı ve Instagram profil linki

Takipçi sayısı

Kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı

Hesap oluşturma tarihi

Kullanıcının Clubhouse'a kim tarafından davet edildiğine dair bilgi