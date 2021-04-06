Clubhouse ilk para kazanma aracından, herhangi bir komisyon alınmayacağını belirtiyor. Yani içerik oluşturucular, bir kullanıcının gönderdiği tutarın tamamını alabilecek. Ancak sistem henüz herkesin kullanımına açık değil. Platform yeni özelliği, “küçük bir test grubuyla başlayarak” dalgalar halinde yayacak.

REKABET AVANTAJINI GÜÇLENDİRİYOR

Ödeme alabilen bir Clubhouse içerik oluşturucusuna ödeme yapmak için profiline, ardından “Para Gönder” düğmesine dokunup, ne kadar göndereceğinizi seçebiliyorsunuz. Ayrıca bu ödemeyi yaparken, Clubhouse’un ödeme işleme ortağı olan Stripe’e giden “küçük bir kart işlem ücreti” ödemeniz gerektiğini de belirtelim. Aynı zamanda ilk kez birine ödeme yapmayı denediğinizde, Clubhouse sizden bir kredi veya banka kartı eklemenizi istiyor.

Doğrudan ödeme haberleri, Clubhouse’un ilk içerik oluşturucu hızlandırma programını duyurmasından birkaç hafta sonra geldi. Bildiğiniz üzere Clubhouse Creator First, izleyicilerini oluşturmalarına ve şovlarından para kazanmalarına yardımcı olmak için 20 gönüllü içerik oluşturucuyu görevlendirecek.

CLUBHOUSE CREATOR FIRST NEDİR?

Hızlandırma programı ve yeni doğrudan ödemeler, içerik oluşturucuları Clubhouse’un ses formatını kopyalayan diğer birçok sosyal medya platformundan birine atlamak yerine Clubhouse’da kalmaya daha fazla teşvik edebilir.

Şu anda, Clubhouse yalnızca iOS platformunda davetle kullanılabilen bir uygulama. Ancak platformun Android sürümü çalışmaları sürüyor.