Oyun dünyasının en çok oyuncu kitlesine sahip olan yapımlarından Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II hakkında oyunseverler araştırma yapıyor. İşte Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II için güncel ortaya çıkan detaylar...

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 FİYATI NE KADAR?

Steam'da şu an ön siparişte olan Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu 1.099 TL'den satışa çıkıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Vault Edition için ise fiyat 1.499 TL olarak belirlendi.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu 28 Ekim 2022 tarihinde satışa çıkacak.