Test, aşı, pasaport... Tek uygulamada!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiUygulamaCovid-19 için geliştirilen Dijital Seyahat Kartı uygulaması bu ay çıkıyor - Haberler
ABONE OL

IATA'nın Covid-19 için geliştirdiği 'Travel Pass' uygulaması bu ay çıkıyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen ve havayolu ile seyahat edecekler için Covid-19 test sonuçlarını ve aşı bilgilerini içerecek olan dijital seyahat kartı (Travel Pass) uygulaması, bu ay önce iPhone'lara ardından da Android mobil cihazlar için çıkıyor. İşte aşı pasaportu tartışmalarının gölgesinde, uygulama mağazalarında yerini almaya hazırlanan IATA’nin Travel Pass uygulamasının özellikleri...

Covid-19 için geliştirilen Dijital Seyahat Kartı uygulaması bu ay çıkıyor - Haberler
Test, aşı, pasaport... Tek uygulamada!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA),mobil cihazlar için dijital Covid-19 seyahat kartı (Travel Pass) uygulamasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hava yolu ile seyahat edecekler için Covid-19 test sonuçları ve aşı sertifikaları bilgilerini içerecek olan dijital seyahat kartı uygulamasının bu ayın ortalarında öncelikle Apple’ın mobil uygulama mağazası App Store’da yerini alması bekleniyor.

IATA Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi, dijital seyahat kartı uygulamasının 15 Nisan civarında iPhone’lar için App Store’da ve ardından da Android cihazlar için Google Play’de kullanıcılara sunulmasının beklendiğini söyledi.

Uygulamanın hangi tarihlerden itibaren handi ülke ve havayolları tarafından zorunlu tutulacağı konusundaki belirsizlik dveam ederken; Alawadhi, “Uygulamanın başarısı, farklı ülkelerdeki, farklı havayolu şirketleri ve havaalanları tarafından benimsenmesine bağlı olacaktır” dedi.

TEST VE AŞI BİLGİLERİNİ İÇERECEK

Ücretsiz olarak Apple Store ve Google Play’den indirilebilecek olan Dijital Seyahat Kartı’nda, yolcuların Covid-19 testi ve aşı bilgileri bulunacak. Kartta ayrıca testlerin ve aşıların hangi kurumlar tarafından yapıldığı bilgisi de yer alacak.

Dijital bir "pasaport" gibi kullanılabilecek olan IATA’nin Travel Pass uygulaması, kullanıcının bireysel test sonuçları ve aşı bilgilerinin yanısıra, pasaportunun elektronik kopyasını da içerecek.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞACAK?

Kullanıcıların aşı sertifikalarını ve Covid-19 testlerinin sonuçlarını saklamanın yanı sıra, pasaportlarının dijital bir örneğini de kapsayacak olan uygulama, seyahat edilecek olan ülke ve bölgelerle ilgili Covid-19 salgınına bağlı yerel seyahat kısıtlamaları ve gerekliliklerini de içerecek.

Havayolu yolcularının kimlik bilgilerini ve güncel sağlık durumlarını havayolu şirketlerine ve hükümetlere hızlı bir şekilde sunmalarına izin vermek amacıyla geliştirilen IATA Travel Pass uygulamasının, pandemi ile sarsılan küresel turizmin toparlanışına ve havacılık sektörünün canlanmasına da katkı vereceği ifade ediliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları neler? PS Plus hangi oyunlar ücretsiz olacak?
TEKNOLOJİPlayStation Plus, Nisan 2021 oyunları neler?
Huawei'nin gelirleri 137 milyar dolara ulaştı - Haberler
TEKNOLOJİCovid-19 yılında 137 milyar dolarlık gelir yazdı
Kripto paraya yatırım yapacaklar için 6 altın tavsiye - Haberler
TEKNOLOJİKripto paralar için 6 altın kural
Çinli TSMC'den 100 milyar dolarlık çip yatırımı
TEKNOLOJİ100 milyar dolarlık çip yatırımı
Microsoft ABD ordusuna artırılmış gerçeklik satacak
TEKNOLOJİ21.9 milyar dolarlık ihale kazandı
HACKKER HİLESİ | Son dakika: 1 Nisan Şaka Günü’nde bu hilelere dikkat! Haberler
TEKNOLOJİBu şakaya kanmayın!
Twitter Spaces özelliğini güncelledi! Twitter Spaces nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİTwitter Spaces özelliğini güncelledi!
Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri nelerdir?
TEKNOLOJİXiaomi Mi 11 Ultra fiyatı ve özellikleri
Türkiye akıllı telefon pazarında son durum! BTK açıkladı | Son dakika haberleri
TEKNOLOJİHangi marka Türkiye'de kaçıncı sırada?
'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu
TEKNOLOJİ'Cep'te abonelerin tercihi 4.5G oldu