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        Haberler Dünyadan Cristiano Ronaldo ailesiyle Noel tatilinde: Eksi 20 derecede, eksi 2 derecelik havuza girdi - magazin haberleri

        Cristiano Ronaldo ailesiyle Noel tatilinde: Eksi 20 derecede havuza girdi

        Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla birlikte Laponya'da kar tatiline çıktı. Portekizli futbolcu, eksi 20 derecelik havada, eksi 2 derece ısıdaki havuza girme anlarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:33
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        Dünyanın en ünlü futbol oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte Noel tatiline çıktı.

        39 yaşındaki Portekizli futbolcu, Finlandiya'nın Laponya bölgesinde kayak tatili yapıyor.

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        Tatil sırasında buzlu havada havuza giren Cristiano Ronaldo, o anları; "Sadece biraz soğuk" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

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        Suudi futbol takımı Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, havanın eksi 20 derece olduğunu, gireceği havuzun ısısının ise eksi 2 derece olduğunu belirtti.

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        Laponya tatilini YouTube kanalında da yayınlayan Cristiano Ronaldo, burada çocuklarının Noel Baba ile tanışma ve kurabiye yapıp dans ederek eğlenme anlarını paylaştı.

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        Cristiano Ronaldo, çocuklarıyla birlikte soğuk havanın ve karın tadını çıkardı.

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        30 yaşındaki sevgilisi Georgina Rodriguez ile kamera karşısına geçen Cristiano Ronaldo, "Mutlu Noeller" mesajı verdi.

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        Georgina Rodriguez'in Madrid'de satış asistanı olarak çalıştığı mağazada tanışan Ronaldo ve Rodriguez, 2016'dan bu yana birlikte.

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        GEORGINA'DAN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR

        Georgina Rodriguez, Kasım 2017'de ilk çocukları Alana Martina'yı ve 18 Nisan 2022'de ikiz çocukları Angel ve Bella Esmeralda'yı dünyaya getirdi. Ancak Angel doğumdan kısa bir süre sonra öldü.

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        TAŞIYICI ANNEDEN İSE ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ

        Georgina Rodriguez ile ilişkisinden önce Cristiano Ronaldo'nun ilk çocuğu Cristiano Junior 2010'da doğdu. Haziran 2017'de Ronaldo'nun taşıyıcı annelik yoluyla Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları oldu.

        #Cristiano Ronaldo
        #Laponya
        #buz havuzu
        #noel tatili
        #ronaldonun ailesi
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