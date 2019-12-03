“Bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın Vartolu’nun neden gitmek istediğini öğrenmeye çalıştığı sahnede Vartolu, Ziya’nın söylediklerini Yamaç’la paylaşıyor. Babasının katilini bulmak isteyen Vartolu’yu dinleyen Yamaç’ın acısı yüzünden okunurken, uzun zaman önce Yamaç’a hediye ettiği mezar taşını karşısında bulan Vartolu şaşkınlığını gizleyemiyor.

ÇUKUR 3. SEZON 12. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR 3. SEZON 11. SON BÖLÜM

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 11. bölümünde Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, bütün Çukur korku içinde Koçovalılardan yardım bekledi. Yamaç, Çukur’un kızlarını bulmak için tüm mahalleliyi örgütledi. Mahalleliler de bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım etti. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla Azer’in himayesindeki Bülent’in zaafını bulmaya çalıştı. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken Vartolu nihayet hapisten çıktı. Cumali, Çukur’un kızlarına yanlış yapan Nahit’e gereken dersi verirken, Azer’in kardeşi Kadir’i aldı. Yamaç ise Bülent’in herkesten sakladığı paralarına ulaştı ve karşılığında Çukur’un kızlarını istedi. Akın, Timsah’ı harekete geçmesi için cesaretlendirirken, Azer ve Yamaç arasındaki gerilim giderek arttı. Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde buldukları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesti. Cumali’nin kızları bulmak için gittiği depo, Selim’in ise Bülent bulmak için gittiği ev boş çıkınca ikisi de tuzağa düştüğünü anladı. Timsah’ın ölmediğini öğrenen Yamaç ise tek başına Timsah’ın karşısına çıkmak için harekete geçti. Final sahnesinde ise Timsah, Yamaç’ı pusuya düşürdü.

ÇUKUR 78. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 9 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!