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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 71 yaşında | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 71 yaşında

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71 yaşına girdi. AK Parti kutlama mesajında, "Millete Adanan Bir Ömür ve Sefa Getirdiniz" derken, Fahrettin Altun da "Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan 71 yaşında
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi.

        AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

        Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

        FAHRETTİN ALTUN: YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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        Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Millete Adanan Bir Ömür ve Sefa Getirdiniz" etiketiyle video mesaj paylaştı.

        "Milletine adanmış bir ömür, vatanına duyulan sonsuz sevda, her adımında büyük bir dava..." ifadeleriyle başlayan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı tarihi açıklamaları ve AK Parti iktidarında gerçekleştirilen projelerden örnekler de yer aldı.

        Video, "Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bu kutlu yürüyüşün lideri Sayın Cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun." ifadeleriyle son bulurken Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur. Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır. Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim."

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