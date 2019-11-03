Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelmesinin 17'nci yılını kutladı. Erdoğan mesajında, ""Her Şey Türkiye İçin!" diyerek çıktığımız yolda, #MilleteHizmette17Yıl'ı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 17'nci yıldönümü için kutlama mesajı yayınladı.

Erdoğan Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Her Şey Türkiye İçin!" diyerek çıktığımız yolda, #MilleteHizmette17Yıl'ı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere!" dedi.