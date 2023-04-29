Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret ediyor.

Erdoğan ile Aliyev, alana TOGG ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapmak için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sahneye çıktı.

Kahramanmaraş’ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni ile canlı bağlantı yapıldı. Bağlantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye gelerek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

- "Maşallah bu yıl da İstanbul TEKNOFEST bir başka güzel. Ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum."

- "Dünyanın 1 numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum."

- "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de katılımları için teşekkür ediyorum."

- "Teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da ardından inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in hayırlı olmasını diliyorum."

'4 MİLYON İLE BAŞLAYAN SÜREÇ 44 MİLYONU BULDU'

- "TEKNOFEST kendi alanında bir markaya dönüştü. Bu yıl 330 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşvik sayısı da yükseldi. 4 milyon ile başlayan süreç 44 milyonu buldu. Önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yükselteceğine inanıyorum."

- "T3 Vakfı ile Baykar'a da teşekkür ediyorum."

- "Az önce temelini attığımız deprem konutları için de İlham kardeşime de çok teşekkür ediyorum."

- "Biz Türkiye'de teknoloji ekosistemi oluşturmak için çok çaba harcadık. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, meyveye durduğunu görmenin mutluluğunun içerisindeyim."

- "Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı, verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat görmesidir."

- "Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz kırdık. Dışa bağımlılığın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik."

- "Sevgili gençler, ülkemizin her birinin ardından mühendislerimizin, teknisyenlerimizin emeği olan projelerini birer birer hayata geçiriyoruz."

- "Kızılelma havalandı, TOGG satışa sunuldu, Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz teslim edildi. Son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz."

- "TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Karadeniz doğalgazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun ya."

- "Milli muharip uçak piste çıktı, İMECE uzaya gönderildi, Gökbey yükseldi, Altay tankı teslim edildi. Hürjet ve Atak 2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Birilerini çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği bazılarının kabusları oldu. Karınlarında biriktirdikleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar."

- "Kardeşlerim ne yapsalar, ne etseler boş. Önceki gün artık koalisyon masası biliyorsunuz arttı. Önce 6 dediler, sonra 7 oldu, şimdi 9'lu bir masa var. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay hükümetler oldu bu ülkede."

- "Başkanlık sisteminin sağladığı ne? Ülke bu koalisyonlardan kurtuldu."

'TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK YÜREK İSTER'

- "9'lu koalisyonun adayı yine ipe sapa gelmez bir sürü şeyler söyledi. Kendisine verilen talimatları tek tek söylemeye başladı. TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Yerli, milli şirketler varken bunun adı mandacılıktır."

- "O kişiler benimle görüştü. Yatırım arzularını söylediler, buyrun gelin dedim, kapımız açık dedim. O gün bugün görmedik."

- "Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Bir de güvenilir iktidarın olduğunu görmek gerekir. 1 asır önce İstiklal Harbimize karşı çıkanlardan hiçbir farkı yok. Gazi'nin partisi İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür."

- "Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine kandırmışlar. En azından Boğaz köprüsünü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konanı okumaktan, kulağına fısıldananı söylemekten başka bir şey bilmeyen birini bu kadar konuşmaya gerek yok."

- "CHP'ye oy vereceklere Allah'tan sabır diliyorum. En büyük sabrı da siz gençlerimize diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ayırmaya hazır mısınız?"

- "Büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık."

- "Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime, fındığın kilosunu 4 dolar artıracağım diyor. Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yaptınız? İstanbul'da su fiyatlarını, otobüs fiyatlarını düşüreceklerdi. Ne oldu? Ankara öyle, İzmir öyle."

- "Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle müjdeler hiç bitmeyecektir."

'UZAY YOLCUMUZU TESPİT ETTİK'

- "1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek."

- "Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi."