Yapay zekâ ile renklendirildi 0:00 / 0:00

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1933 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılı dolayısıyla Atatürk'ün isteği üzerine siyah beyaz çekilen “Türkiye’nin Kalbi Ankara” filminin görüntüleri boya markası DYO tarafından renklendirdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan film, DYO tarafından süreli yayın için alınarak yapay zekâ teknolojisi ile günümüze uyarlandı.

1933 yapımı siyah beyaz filmden seçtiği bölümler, özel yapay zekâ teknolojisi kullanılıp 4K 60fps'ye dönüştürülerek renklendirildi. Yaratıcılık ve uygulama süreci markanın dijital ajansı Salvo imzası taşıyan projenin yapımı 196 saat sürdü.

Filmin içinde geçen 625 kare fotoğraf tek tek taranıp işlemden geçirildi. Netleştirilen görüntülerin her bir karesi ayrı katmanlara ve piksele ayrılarak analiz edilip düzenlendi.

Çözünürlüğü artırmak amacıyla, 3 ayrı yapay zekâ teknolojisinden yararlanılarak orijinale en yakın renkler yansıtılmaya çalışıldı.

Renklendirmedeki hataları minimuma indirmek için, Atatürk’ün giydiği frak ve videoda yer alan tüm 1933 yılı kıyafetleri farklı kaynaklardan da özel olarak araştırıldı. Ayrıca Atatürk’ün en sevdiği türkülerden Manastır Türküsü’nün müzikal düzenlemesi, filme özel olarak yeniden yapıldı.

DÖNEMİN HEYECANI VE 1933 YILINDAN KARELER

Anadolu’nun dört bir yanından Cumhuriyet’in coşkulu kutlamaları için Ankara’ya gelen izcilerin, askerlerin, gazilerin, köylülerin, genç-yaşlı, kadın-erkek her kesimden halkın yer aldığı filmde, Cumhuriyet’in hepimizin ortak paydası olduğu vurgusu yapılıyor.

1933 yılına ait görüntülerin ilk kez 4K olarak görülebileceği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşku ile kutlandığı film, TV ve dijital iletişim kanallarında yayına alındı.