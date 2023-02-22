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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CZN Burak, depremzedeler için Messi ve Ronaldinho imzalı formaları sattı

'CZN Burak' olarak tanınan şef Muhammed Burak Özdemir, Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için seferber olmuştu. Kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkaran Özdemir, formaların satıldığını ve elde edilen 1 milyon 200 bin liralık gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı

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  • CZN Burak, depremzedeler için Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları sattı - Son dakika magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
  • CZN Burak, depremzedeler için Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları sattı - Son dakika magazin haberleri

    Yıkıcı depremlerin ardından 'CZN Burak' olarak tanınan şef Muhammed Burak Özdemir de soluğu memleketi Hatay'da aldı. Depremzedeler için seferber olan Özdemir, geçtiğimiz günlerde kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını satışa çıkardığını duyurmuştu.
  • CZN Burak, depremzedeler için Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları sattı - Son dakika magazin haberleri

    Muhammed Burak Özdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
  • CZN Burak, depremzedeler için Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları sattı - Son dakika magazin haberleri

    Muhammed Burak Özdemir, formaların satıldığını ve elde edilen 1 milyon 200 bin liralık gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

  • GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ

    Öte yandan depremin ilk gününde erzak TIR'ları hazırlayan Muhammed Burak Özdemir, yayınladığı bir videoda gözyaşları içerisinde yardım istemişti.
  • CZN Burak, depremzedeler için Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları sattı - Son dakika magazin haberleri

    "LÜTFEN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPSIN"

    Muhammed Burak Özdemir, "Lütfen herkes elinden geleni yapsın" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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