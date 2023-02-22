Yıkıcı depremlerin ardından 'CZN Burak' olarak tanınan şef Muhammed Burak Özdemir de soluğu memleketi Hatay'da aldı. Depremzedeler için seferber olan Özdemir, geçtiğimiz günlerde kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını satışa çıkardığını duyurmuştu.