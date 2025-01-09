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        Haberler Gündem HT Trend Dalganın vurduğu teknedeki balıkçı denize düştü!

        Dalganın vurduğu teknedeki balıkçı denize düştü!

        İstanbul Boğazı'nda seyreden deniz polisinin teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle bir balıkçı teknesinden denize düştü. Denize düşen balıkçıyı başka bir balıkçı teknesine alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:21
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        Dalganın vurduğu teknedeki balıkçı denize düştü!
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        İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre boğazda seyreden bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, boğazda yan yana bulunan balıkçı teknelerine vurdu.

        BALIKÇI DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre dalga nedeniyle sallanan teknede bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla teknesine çıkamayan balıkçının yardımına diğer balıkçılar yetişti.

        BAŞKA BİR BALIKÇI KURTARDI

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        Bir balıkçı, denize düşen balıkçıyı kolundan tutup teknesine çekerek kurtardı. Denizden kurtarılan balıkçı, ardından kendisini kurtaran balıkçı tarafından kendi teknesine götürüldü.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        O anlar, fotoğraf sanatçısı Cihan Erişikoğlu'nun objektifine anbean yansıdı.

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