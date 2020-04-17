Tüm dünyayı etkisi altına alan, ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çok sayıda can kaybının yanı sıra büyük bir ekonomik hasara yol açan koronavirüs (KOVID-19) salgını Türkiye’de de hissedilmeye devam ediyor.

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana aldığı proaktif önlemler ve etkin kararlarla, salgınla mücadelede en başarılı ülkelerin başında gösterilen Türkiye, uzmanlara göre korona sonrası dönemde de en hızlı toparlanacak ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Türkiye, bu salgının Çin’de ilk ortaya çıktığı günden bu yana süreci çok iyi yönetmeyi başardı. Alınan proaktif önlemlerle virüsün Türkiye’ye geliş zamanı mümkün olduğunca öteledi. Bu süre, ülkemize gerekli hazırlık için de bir zaman kazandırdı. Tabii bu salgının ülkemizde de görülmesi kaçınılmazdı fakat bundan daha önemlisi, kazanılan bu zaman sayesinde Türkiye dünyada koronavirüse karşı en hazırlıklı ülkelerden biri oldu. Bu süreçte Türkiye’nin en büyük avantajı, hızlı kararlar alıp bu kararları hızlı bir şekilde pratiğe geçirmesi oldu" diye konuştu.

Türkiye’nin korona sonrası dönemde en hızlı toparlanacak ülkelerin başında geldiğini ifade eden Ziya Yılmaz, bu dönemde hız kesen bazı sektörlerin de pandeminin sona ermesiyle birlikte çok hızlı bir büyüme sürecine gireceğine dikkat çekti. Bu sektörlerin başında da gayrimenkulün geldiğini anlatan Yılmaz, sağlık sektörünün bu süreçte gösterdiği başarının yabancıya konut satışlarında da doping etkisi yapacağının altını çizdi.

'GELİŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİ YABANCIYA CAZİP GELİYOR'

Ziya Yılmaz, "Son yıllarda sağlık sektöründe yapılan altyapı yatırımları ve sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesi sayesinde, ülke olarak bu süreci en az hasarla atlatacağız. Sağlık sektörü ülkeler için en stratejik sektörlerin başında geliyor. Bugüne kadar yabancıya gerçekleştirdiğimiz konut satışlarında da bunun önemini gördük. İyi işleyen bir sağlık sisteminiz ya da teknolojik sağlık altyapınız yoksa özellikle gelişmiş ülkelerden ya da Uzakdoğu’dan yatırımcı çekmeniz imkânsız hale geliyor. Son yıllarda yabancıya yaptığımız satışlarda hep Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişmişliğinin geri bildirimlerini almıştık. Şimdi koronavirüs salgınının ardından, bu etkinin çok daha hissedilir olmasını, sağlık alanında gösterdiğimiz başarının yabancı yatırım çekme noktasında doping etkisi yapmasını bekliyorum" dedi.

Bu zorlu süreçte yatırımlarına devam ettiklerini, şirket bünyesinde de herhangi bir istihdam kaybına izin vermediklerini ifade eden Ziya Yılmaz, "Bu süreçte, her şeyi devletimizden beklemek yerine, taşın altına elimizi koymayı seçtik. Yıl başında açıkladığımız projelere ara vermeden devam ediyoruz. Gelecek 4-5 yılda 13 milyar TL’lik yatırıma imza atacağız” dedi

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