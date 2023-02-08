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DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabah saatlerinde meydana gelen ve 10 farklı ilde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler, tüm ülkeyi yasa boğdu. Türkiye’nin her yerinden vatandaşlar kendi güvenlikleri için bilgi sahibi olmak istiyor. İşte önemli konulardan biri olan DASK poliçesi hakkında merak edilenler…

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  • DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından birçok ekibin elbirliği içerisinde olduğu kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda merak edilen "DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?" sorularının cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

     
  • DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?

    DASK POLİÇESİ NEDİR?

    DASK, Zorunlu Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltmasıdır. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek sebebiyle zorunlu deprem sigortası yaptırmak gereklidir. Sigorta hizmeti veren tüm kurumlarda DASK poliçesi hazırlanmaktadır.
  • DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?

    DASK POLİÇESİ SORGULAMA

    DASK Resmi Sitesinden DASK Sorgulama 

    DASK resmi web sitesi üzerinden DASK sorgulama sayfasına erişim sağlayabilirsiniz.

    DASK resmi web sitesinde doldurulması gereken alanlar şu şekildedir:

    Sigorta yaptıran şahsın kimlik ve iletişim bilgileri,

    Evin adres bilgileri,

    Evin metrekaresi,

    Binanın yapı bilgileri (binanın kaç yılında yapıldığı, yapı malzemesi vb.),

    Binanın kat sayısı.
  • DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?

    DASK POLİÇE NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Dask poliçe numaranızı öğrenebilmek için resmi siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye girişinizden sonra sizden istenecek şu bilgileri doldurmalısınız;

    TC. kimlik numarası,

    Kayıtlı bulunulan il ve ilçenin bilgileri,

    Vergi numarası,

    Vergi numarasının alındığı il ve ilçenin bilgileri,

    Eğer varsa, pasaport numarası,

    Pasaport numarasının kayıtlı olduğu il ve ilçenin bilgileri,

    Eğer varsa, yabancı kimlik numarası,

    Yabancı kimlik numarasının kayıtlı olduğu il ve ilçenin bilgileri.
  • DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?

    DASK POLİÇE SORGULAMA

    Eğer DASK poliçe numaranız varsa, şu bilgileri doldurarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz;

    Ad ve Soyad/DASK Poliçe No,

    TC. Kimlik Numarası/DASK Poliçe No,

    Unvan/DASK Poliçe No,

    Vergi No/DASK Poliçe No,

    Pasaport NO/DASK Poliçe No,

    Yabancı Kimlik NO/ DASK Poliçe No.

    DASK RESMİ SİTESİ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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