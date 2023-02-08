Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından birçok ekibin elbirliği içerisinde olduğu kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda merak edilen "DASK poliçesi nedir? DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?" sorularının cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.