ABD'nin dördüncü en büyük cep telefonu operatörü Sprint'in Üst Yöneticisi (CEO) Marcelo Claure, Japon telekomünikasyon ve internet devi SoftBank'in kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, SoftBank Yönetim Kurulu Üyeleri Jorge ve Jose Mas ile eğlence sektörünün ünlü girişimcilerinden Simon Fuller ve David Beckham'ın sahiplerinin olduğu Miami merkezli futbol kulübünün adı açıklandı.

4 yıl önce çalışmalara başlanan kulübün logo ve tanıtımında açıklamalar yapan İngiliz futbol efsanesi David Beckham, kulübün bundan sonra Inter Miami olduğunu duyurdu. Kulübün logosunda ise "Club Internacional de Fútbol Miami." ibareleri yer aldı.

Kulübün diğer sahiplerinden Jose Mas yaptığı açıklada kulübün adının böyle seçilmesindeki nedenin Miami nüfusunun yüzde 70'lik kısmının Latin kökenli bireylerden oluşması ve daha çok İspanyolca'nın konuşulması olduğunu kaydetti.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 5, 2018

Miami kent merkezinde inşa edilecek stadyumun 25 bin kişi kapasiteli olacağı daha önce açıklanmıştı.

2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalayan Beckham, 1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynamıştı.

Beckham, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 1996'dan 2009'a kadar 115 kez giymişti.

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