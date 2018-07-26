Erzurum'da yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel halk oyunlarından bar ekibinin heykelinde davulcunun tokmağı, zurnacının da zurnası çalındı.

"KORUNACAĞI YERDE ZARAR VERİLİYOR"

Kenan Taşkın'ın haberine göre, Erzurum'un en merkezi yerlerinden Havuzbaşı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yaptırılan şehrin yöresel halk oyununu temsil eden erkek bar ekibi heykelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Heykelde bulunan davulcu figürünün elinde tutuğu tokmak ile diğer figürün zurnasının yerinde olmadığını görev vatandaşlar durumu belediyeye bildirdiler. Belediye yetkilileri, heykellerden çalınan tokmak ve zurnanın maddi anlamda bir değerinin olmadığını belirterek, "Para için yaptıklarını sanmıyoruz. Belki çocuklar kırmıştır, bilmiyoruz ama bu tür milli değerlerimizi belirten simgelerin korunacağı yerde böyle zarar verilmesine üzülüyoruz. Biz yine de bu heykellere zarar veren kişilerin belirlenmesi için emniyete bildirdik" dediler.



Emniyet ekipleri heykele zarar vererek hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma yapıyor.

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