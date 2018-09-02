Beyaz TV'de yayınlanan 'Mertçe Sohbetler' programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Davut Güloğlu oldu.

Yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Davut Güloğlu, ''Kadınlar beni hala rahat bırakmıyor ama en büyük aşkı şu an yaşıyorum'' açıklamasını yaptı.

Kendinden 22 yaş küçük sevgilisi Neslihan Aksu ile çok mutlu bir ilişkisinin olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı 'Sevgilimin ailesi ilişkimizi onaylasın diye 2 senedir sabırla her gün evine çiçek gönderiyorum' dedi.

''İMAM NIKAHI İLE ÇOCUK YAPILIR''

Davut Güloğlu, evlilik dışı çocuğa kesinlikle karşı olduğunu ama çıkarken, "İmam nikahı ile çocuk yapılır' dedi. Tekrardan evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini belirten sanatçı imkan olsa 30 çocuk sahibi olmak istediğini bundan sonra çocuk sahibi olacak bunun kesinlikle evlilikle olacağını bunun da hem imam hem belediye nikahıyla gerçekleşeceğini söyledi.

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