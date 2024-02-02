Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı! Ünlü yönetmen Fatih Akın detayı gözlerden kaçmadı!

Kojima Productions, Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı. Ünlü yönetmen Fatih Akın detayı ise şaşırttı. İlk oyunun devamı niteliğinde olacak Death Stranding 2, ilk yapımda da olduğu gibi birçok yıldız oyuncuyu bünyesinde barındıracak.

FATİH AKIN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Türk asıllı yönetmen Fatih Akın, Death Stranding 2'de oyuncak bir bebek olarak oyun boyu yer alacak.

Death Stranding 2 ilk olarak 2022'de The Game Awards'da tanıtılmıştı, tahminlere göre oyun PS5 için gelecek. İlk oyun iPhone ve PC üzerinden oynanabiliyordu.

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KADRODA ÜNLÜLER YER ALIYOR

Death Stranding 2: On the Beach, Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi Hollywood yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip.

ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Yayınlanan fragmanda oyunun çıkış senesi de gösterildi. Net bir çıkış tarihi olmasa da Death Stranding 2, 2025 yılında piyasaya sürülecek.