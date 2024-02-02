Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 8.692,92 %0,54
        DOLAR 30,4557 %0,37
        EURO 33,2106 %0,48
        ALTIN 2.010,76 %0,31
        FAİZ 43,14 %-0,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,69 %0,31
        BITCOIN 42.999,00 %-0,20
        GBP/TRY 38,8819 %0,42
        EUR/USD 1,0895 %0,22
        BRENT 79,06 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 3.287,66 %0,31
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı! Ünlü yönetmen Fatih Akın detayı gözlerden kaçmadı! - Teknoloji Haberleri

        Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı! Ünlü yönetmen Fatih Akın detayı gözlerden kaçmadı!

        Kojima Productions, Death Stranding 2 için 10 dakika süren yeni bir fragman yayınladı. Death Stranding 2: On the Beach adını alan oyunda Türk yönetmen Fatih Akın yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kojima Productions, Death Stranding 2'nin fragmanı yayınlandı. Ünlü yönetmen Fatih Akın detayı ise şaşırttı. İlk oyunun devamı niteliğinde olacak Death Stranding 2, ilk yapımda da olduğu gibi birçok yıldız oyuncuyu bünyesinde barındıracak.

        FATİH AKIN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

        Türk asıllı yönetmen Fatih Akın, Death Stranding 2'de oyuncak bir bebek olarak oyun boyu yer alacak.

        Death Stranding 2 ilk olarak 2022'de The Game Awards'da tanıtılmıştı, tahminlere göre oyun PS5 için gelecek. İlk oyun iPhone ve PC üzerinden oynanabiliyordu.

        REKLAM

        KADRODA ÜNLÜLER YER ALIYOR

        Death Stranding 2: On the Beach, Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker gibi Hollywood yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip.

        ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞTİ

        Yayınlanan fragmanda oyunun çıkış senesi de gösterildi. Net bir çıkış tarihi olmasa da Death Stranding 2, 2025 yılında piyasaya sürülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?