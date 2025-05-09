"Deepfake" siber güvenliği tehdit ediyor

Bu teknolojiyle yapılan yüksek gerçekliğe sahip videoların sahte olup olmadığının anlaşılması kimi zaman güçleşiyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Yağızhan Atmaca, "derin" ve "sahte" kelimelerinin birleşimiyle oluşturulan bir kavram olan ve yapay zeka kullanılarak manipüle edilen ses ve görüntüleri içeren "deepfake" teknolojisinin bazı sorunlara yol açtığına dikkati çekti.

Yazılımın ilk olarak 2007de "Reddit" isimli bir platformda "deepfake" takma adlı bir kullanıcının paylaştığı basit bir yüz değiştirme kodu olarak ortaya çıktığını anlatan Atmaca, günümüzde bu teknolojinin, yüksek çözünürlüklü görüntü ve ses üretimiyle adeta gerçekle ayırt edilemez hale geldiğini söyledi.

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Atmaca, bu durumun siber güvenlik alanında bazı sorunlar oluşturduğuna işaret ederek, "Karşınızdaki kişinin sahte olup olmadığını kesin olarak söyleyecek, yüzde 100 veya yüzde 99 oranında çalışacak bir yazılım şu an olmayacak gibi gözüküyor. Bilinçlendirme çalışmalarıyla belki bundan bir nebze kurtulmamız mümkün olabilir" dedi.