        Haberler Bilgi Gündem Değişen valiler listesi: 30 Nisan Resmi Gazete atama kararları ile hangi illerin vali ve emniyet müdürleri değişti?

        30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında 4 ilin valisi ile 7 ilin emniyet müdürü değişti. Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir'de görev değişimleri dikkat çekerken, yeni atanan isimler ve görev yerleri merak konusu oldu. Peki, hangi illerde değişiklik yapıldı, yeni valiler ve emniyet müdürleri kim oldu? İşte 30 Nisan 2026 atama kararlarının detayları…

        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 08:20
        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı, birçok ilde kritik görev değişimleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıklanan 30 Nisan 2026 tarihli kararlar doğrultusunda 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Ankara, Aydın, Adıyaman ve Nevşehir’deki değişiklikler öne çıkarken, atanan isimler ve görev dağılımı araştırılıyor. İşte il il atama listesi ve tüm detaylar…

        EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

        Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi oldu. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi oldu.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

        Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ise Nevşehir Valisi oldu.

        Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

        İl Emniyet Müdürlüklerine yapılan atamalar şu şekilde:

        - Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü

        - Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü

        - Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü

        - Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü

        - Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürü

        - Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürü

        - Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

