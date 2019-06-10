Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; evlilik hazırlıkları yapan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem’i sevgilisi Cenk Küpeli ile zaman geçirmeleri ve alışmaları için yanından ayırmadı. Koşar adımlarla alışveriş merkezine giren ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

ERKEN BALAYI

Manken Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde Bodrum’da açmıştı. Yalıkavak’ta kaldıkları otelin beach’inde görüntülenen sevgililerin keyfine diyecek yoktu. Yakın zamanda evlenecekleri konuşulan ikilinin bu tatili, ön balayı olarak yorumlandı.

Şener geçtiğimiz günlerde eski eşi İbrahim Kutluay'a açtığı davayla gündeme gelmişti...