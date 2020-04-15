AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz"

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında özellikle İran ile yapılan taşımaların büyük bir çoğunluğu demir yoluyla ve insan teması olmadan gerçekleştirilmeye başlandı"

- "Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm ürünlerin demir yollarımız üzerinden ülkemize getirilmesini sağlıyoruz"

- "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında, 5 Mart sonrasında 46 bin 500 ton yük taşındı”

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