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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Demiryollarinda yapay zeka sistemi - Teknoloji Haberleri

        Demiryollarinda yapay zeka sistemi

        Yapay zekâ destekli 'Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi' açıldı. Açılışta konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapay zeka sistemi makinistlerin yorgunluğunu algılayacak, olumsuzlukların ve muhtemel gecikmelerin de önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:10
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        Demiryollarinda yapay zeka sistemi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi’ni gezdi. Zemin mekaniği laboratuvarlarını inceleyen ve demiryolu balastlarının tetkiklerine dair bilgilendirme alan Uraloğlu, beton laboratuvarında beton çekme deneyi ve beton presinin nasıl yapıldığını izledi. Uraloğlu, sonrasında TCDD Taşımacılık tarafından yeni hizmete verilen ‘Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Seyir halinde bulunan yük ve yolcu trenleri olmak üzere 2 makiniste merkezde bulunan iletişim sistemi üzerinden bağlanarak, hayırlı yolculuklar diledi.

        Bakan Uraloğlu, 2009 yılında kurulan Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin, demiryolu mühendisliği teknolojileri alanında yurtdışı bağımlılığı büyük oranda azaltan çalışmalara imza atmış çok önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

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        11 LABORATUVARDA 150’DEN FAZLA DENEY VE ÖLÇÜM YAPILIYOR

        Uraloğlu “Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi’miz demiryolu sistemlerinin tasarım, imalat ve işletmesine yönelik uygulamalar geliştirmek için üniversiteler ve TÜBİTAK gibi ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak Ar-Ge çalışmaları yapmakta. Bunlara ek olarak 11 laboratuvarda başta malzeme karakterizasyonu olmak üzere çeşitli alanlarda ölçüm ve raporlamalar gerçekleştirmekte, malzeme, jeoloji ve elektronik başta olmak üzere çeşitli alanlarda 150’den fazla deney ve ölçüm yapmaktadır” açıklamasında bulundu.

        YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ‘TREN İZLEME VE KOORDİNASYON MERKEZİ’MİZİ HAYATA GEÇİRDİK

        Bakan Uraloğlu, günümüzde demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu olmak üzere tüm ulaşım modlarında trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden birinin akıllı ulaşım sistemleri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Bu noktada TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulan yapay zekâ destekli Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biridir. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında sürekli artış kaydeden TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz artık operasyonlarını gerçekleştirirken daha fazla nitelikli veriye ihtiyaç duyuyor. İşte bu kapsamda Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimizi hayata geçirdik” diye konuştu.

        7/24 KAMERALAR İLE YOLCU VE YÜK TRENLERİMİZ İZLENİYOR

        Uraloğlu, gerçek zamanlı olarak izlenen trenlerde uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlarda sistem tarafından otomatik olarak tespit edileceğini ifade ederek, makinistten kaynaklanan herhangi bir olumsuzluğun önüne geçileceğini belirtti. Uraloğlu, “Merkezimiz 7/24 esasına göre lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenleri izleyecek. Her vardiyada 4 kişi olarak görev yapan operatörler tarafından makinistlere doğrudan ulaşılarak gerekli uyarılar yapılacak” diye konuştu.

        DEMİRYOLLARINDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ARTACAK

        Merkez sayesinde mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak, güvenli, emniyetli ve zamanında işletilmesi için daha fazla veri elde edileceğini de kaydeden Uraloğlu, “Merkezde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sürüş güvenliği artacak ve daha verimli sürüş teknikleri de geliştirilecek” dedi.

        MUHTEMEL TREN GECİKMELERİNİ MİNİMUM SEVİYEYE ÇEKECEĞİZ

        Uraloğlu, ‘Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi’ ile zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedeflediklerini belirterek, “Tren işletmeciliğini sürekli inceleyecek merkezimiz üst yönetime ve işletme operasyonlarını yürüten ekiplerimize raporlar vererek verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

        BAKAN URALOĞLU’NA ANLAMLI HEDİYE

        Uraloğlu, Ankara’dan Siirt Kurtalan’a giden yolcu trenine ve Adana Yenice’den Körfez’e hareket eden Yük Trenine bağlanarak sistemi test etti. Uraloğlu’na TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın tarafından ‘İlk yerli üretim Karakurt’tan Milli Elektirikli Trene’ geçişi gösteren rölyef hediye edildi.

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