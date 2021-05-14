Denetimden kaçış faciayla bitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMOTOSİKLET KAZASI! Sokağa çıkma yasağında polisten kaçarken kaza yaptı! - Haberler
ABONE OL

Motosikletlinin denetimden kaçışı faciayla bitti

Aydın'ın Didim ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Onur Güzel yaralandı. Güzel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

MOTOSİKLET KAZASI! Sokağa çıkma yasağında polisten kaçarken kaza yaptı! - Haberler
Denetimden kaçış faciayla bitti
0:00 / 0:00
İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçarken kaza yapan motosiklette bulunan 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Efeler Mahallesi Ege Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mahmut Berk Gönül (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarı Maliyeciler Kavşağı'nda polisin uygulamasından kaçtı. Motosikletle Altınkum’a inen Gönül, daha sonra Meryemana Kavşağı'nda virajı alamayınca kontrolden çıktı.

Kaldırıma çarpan motosikletteki sürücü Gönül ile arkasında yolcu olarak bulunan Onur Güzel yaralandı. Yaralılar, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Onur Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ayağı kırılan sürücü Mahmut Berk Gönül ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan belirlemelerde sürücünün 1.8 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur? Ramazan Bayramı ibadetleri ve bayramda okunacak dualar
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda hangi dualar okunur?
Son dakika: Partiler arası bayramlaşmada gündem Filistin
GÜNDEMPartiler arası bayramlaşmada gündem Filistin
KAVGA ANI KAMERADA! Son dakika: Cinayete ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEMArnavutköy'deki kavga anı kamerada!
Kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta lokantalar, kahveler (kıraathane) ve kafeler açılıyor mu?
GÜNDEMKafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Eskişehir'de mevsimlik işçi çadırına 'koronavirüs' karantinası - Haberler
GÜNDEMMevsimlik işçi çadırına 'koronavirüs' karantinası
Kayseri'de kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti
GÜNDEMBir kene faciası daha!
AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınavları hakkında
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
SON DAKİKA: Doğa harikasında akılalmaz katliam! Hafriyat çöplüğüne çevirdiler
GÜNDEMDoğa harikasında akılalmaz katliam!
Bursa Cuma saati 14 Mayıs 2021: Bursa Cuma ezanı kaçta okunuyor, namaz kaçta kılınıyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
Son dakika: TCG Gaziantep'ten kaçmadı! Akdeniz'in kahramanları! 97 göçmeni ölümden kurtardı
GÜNDEMAkdeniz'in kahramanları! 97 göçmeni ölümden kurtardı