Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yakalama kararı çıkarılmıştı! Deniz Akkaya ortada yok bol tiviti var: Kendi hayatıma dönmek istiyorum - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya ortada yok bol tiviti var

        Emekli manken Deniz Akkaya hakkında, kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle önce gözaltı, ardından da yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak nerede olduğu bulunamayan Akkaya, bolca tivit atmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 08:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisi yok bol tiviti var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmış ve emekli manken hakkında; önce gözaltı, ardından da yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Tüm bu olaylar yaşanırken nerede olduğu bilinmeyen Deniz Akkaya, sosyal medya platformu X'ten bolca tivit atmaya devam ediyor.

        REKLAM

        "KENDİ HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

        Hakkında çıkarılan gözaltı ve yakalama kararını görmezden gelen Deniz Akkaya, yayımladığı yeni mesajında; "Şu leş gibi insanların, leş gibi hayatlarından kurtulup, kendi hayatıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "BİRBİRİMİZİ MOTİVE EDECEĞİZ"

        Sağlıklı beslenmeyi ifade eden bir kareyi yayımlayan Deniz Akkaya, daha sonra sözlerini; "İnsanlara böyle paylaşımlar yaparak çok dua aldım. Sağlıkları için çok motive etmeye çalıştım. Tekrar o güzel günlere döneceğiz, az kaldı. Bu pis negatif enerjilerinden Allah'ın izniyle çıkacağız. Yine spor yaparken yine koşarken yine böyle gerçek gıdaları tüketirken birbirimizi motive edeceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deniz akkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Kendisi yok bol tiviti var
        Kendisi yok bol tiviti var
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Göz göze
        Göz göze
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"