Bir dönemin en ünlü mankenlerinden biri olan Deniz Pulaş, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Pulaş, ilkokul 1. sınıf günlerinden çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

51 yaşındaki model, gönderisine, "İlkokul 1... Şimdi okullu olup, sınıfları doldurasım gelmemiş galiba..." notunu düştü.