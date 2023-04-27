Öyle ki, her yeni fotoğrafında yüzündeki tüm dokuları iyiden iyiye kayboluyor. Öye ki, her yeni fotoğrafında yüz hatları bir hayli deforme oluyor.

Öyle ki, photoshop yaparken aşırıya kaçmaktan aynada kendisini tanıyamaz bir görünüme sahip oluyor.