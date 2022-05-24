DenizBank MIR logolu kartları kabul etmeye başladı

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MIR’ı Türkiye’de kabul eden 4’üncü banka olan DenizBank’ın üye iş yerleri, temaslı ve temassız tüm kartların yanı sıra, MIR kartın mobil uygulaması olan MIR Pay üzerinden, cep telefonu ile de ödeme alabiliyor.

‘Turizmin geleceği için çalışmak milli vazifemiz'

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Türkiye’nin petrolü olarak gördüğümüz, bacasız sanayimiz turizmden gelecek döviz girdisinin oluşturacağı kaldıraç etkisini önemsiyoruz. Salgın döneminde seyahat kısıtları sebebiyle azalan turist sayısının arttığını ve paralelinde turizm gelirlerinin tekrar toparlanma eğiliminde olduğunu mutlulukla gözlemliyoruz. Turizme yıllardır verdiğimiz desteğin devamı olarak, sektörün salgından kaynaklı yaralarını sarmak ve canlandırmak üzere de sorumluluk hissediyoruz. Aynı yaklaşımla, mayıs ayı itibarıyla, MIR kartları ödeme sistemimize entegre ederek, DenizBank POS ve ATM’lerinde kabul etmeye başladık. Bu entegrasyon ile, özellikle turizm destinasyonlarında faaliyet gösteren üye iş yerlerimiz, Rus turistlerden kolaylıkla ödeme alabilecek. Bu sayede ülkemiz ekonomisi için önemli bir gelir kaynağının oluşumuna katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye turizmi ve ekonomisinin güçlü geleceği için çalışmaya devam edeceğiz”.