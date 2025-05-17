Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü
Kale ilçesi Künar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 46 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.