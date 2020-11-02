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Haberlerİş-YaşamDeprem son dakika İzmir! Nevzat Aydın, minik Elif'in eğitim masraflarını üstlenecek
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Nevzat Aydın, minik Elif'in eğitim masraflarını üstlenecek

İzmir depreminde, annesi ve üç kardeşinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ çıkarılarak Türkiye'yi umutlandıran 3 yaşındaki Elif Perinçek'in eğitim masraflarını Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın karşılayacak. Sosyal medya üzerinden Elif'in hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayacağını söyleyen Aydın, yetkili mercilerden yardım istedi. Nevzat Aydın, İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen haberin ardından "Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız." mesajını paylaştı

Deprem son dakika İzmir! Nevzat Aydın, minik Elif'in eğitim masraflarını üstlenecek
Elif'in tüm eğitim masrafları Nevzat Aydın'dan
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HABERTURK.COM

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 65 saat geçtikten sonra, mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in eğitim masraflarını Nevzat Aydın karşılayacak.

Annesi ve üç kardeşinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini belirten Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın" dedi.

Gelecek tepkilere hazırlıklı olduğu söyleyen Nevzat Aydın, mesajında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den konuyla ilgili yardım istedi.

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey'in kendisine ulaştığını haber veren Aydın, takipçileriyle "Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız." mesajını paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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