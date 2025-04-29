Deprem sonrası indirim yapanlara teşvik

Hepsiburada, 23 Nisan’da İstanbul çevresinde yaşanan depremin ardından acil durum ürünlerinde fiyat artışlarını engellemek için harekete geçti. Deprem çantası, çadır, düdük ve ilk yardım seti gibi ürünlerde fiyat artışı yapan mağazaların ürünleri satışa kapatılırken, dayanışma indirimi uygulayan satıcılara özel komisyon indirimi sağlanacağı açıklandı.

BİNLERCE ÜRÜN DENETLENDİ

Hepsiburada’nın fiyat takip çalışmasına göre, deprem sonrası 4.000’i aşkın acil durum ürününün %95’inde fiyat değişikliği olmadı. Ürünlerin %2’sinde indirim yapılırken, %3’ünde fiyat artışı tespit edildi. Fiyat artışı yapan ürünler hızla satıştan kaldırıldı.

DAYANIŞMA İNDİRİMİNE KOMİSYON DESTEĞİ

Hepsiburada, afet dönemlerinde toplumsal faydayı önceleyen iş ortaklarını teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Acil durum ürünlerinde %10 ve üzeri indirim yapan mağazalara, bir ay boyunca %50 komisyon indirimi uygulanacak. Fiyat takibi ise şeffaf ve sürekli şekilde devam edecek.

28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında, Hepsiburada’nın finanse edeceği %10 sepet indirimi kampanyası başlatıldı. Kampanya, ilk yardım ve deprem hazırlık ürünlerini kapsıyor.