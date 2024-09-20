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        Haberler Gündem Güncel Depremde 63 kişiye mezar olan Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu tutuklandı | Son dakika haberleri

        Depremde 63 kişiye mezar olan Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu tutuklandı

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:45
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        Depremde 63 kişiye mezar olan apartmanın teknik uygulama sorumlusu tutuklandı
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        Adana'da, Ekim Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Akkaya'nın, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Tutar Apartmanı davasında tutuksuz yargılanmasına müştekilerin avukatlarınca itiraz edildi.

        İtirazı değerlendiren Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden cezaevindeki sanığın tekrar savunmasını aldı.

        Akkaya, binanın, 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerine göre inşa edildiğini belirterek, "Binanın bu şiddetteki depremde sağlam kalması mümkün değildir. Dolayısıyla yeni yapılan deprem yönetmeliğine göre binanın güçlendirilmesi gerekirdi. Güçlendirmeyle ilgili sorumluluğum yok." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı da sanığın tutuklu yargılanması yönünde görüş belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanığın Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporlarında asli kusurlu gösterilmesi ve yurt içinde ikamet adresinin bulunmaması nedeniyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        (Foto AA arşiv)

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı'na ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu yargılanan Cüneyt Akkaya hakkında Tutar Apartmanı C Blok'unun yıkılması ve 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.

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        #adana
        #kahramanmaraş depremleri
        #dava
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