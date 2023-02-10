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Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek

Balkan coğrafyasından birçok ünlü isim de 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından depremzedeler için destek çağrısında bulundu

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  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    Ünlü isimler, 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye baş sağlığı dileyerek, yardım çağrısı yaptı.

    Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan Boşnak şarkıcı Dino Merlin, afet bölgelerindeki enkazın yer aldığı bir kolaj görseliyle, "Bunun gibi felaketler yüreğimin acısı... Hatırımdasınız güzel insanlar..." ifadelerine yer verdi.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "ALLAH BU İNSANLARA YARDIM ETSİN"

    Sırp şarkıcı Milica Todorovic, Suriye ve Türkiye'deki afet bölgelerinden fotoğraf paylaşımı yaparak, "Allah bu insanlara yardım etsin..." ifadesini kullandı.

    Arnavut şarkıcı Alban Skenderaj, sosyal medya hesabında, "Kalbimiz Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden etkilenen tüm insanlarla. Allah ölenlere rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar versin..." paylaşımında bulundu.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "GÜÇLÜ KAL TÜRKİYE"

    Sırp müzisyen Tea Tairovic de Instagram'dan İstanbul'da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı konserini iptal ettiğini belirterek, "Pray For Turkey" ve "Pray For Syria" paylaşımlarıyla, "Güçlü kal Türkiye, seni seviyoruz..." yazdı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    Makedon opera sanatçısı Javorka Vitanova ise "Kalbim tüm Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte..." açıklamasını yaptı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    Kosovalı şarkıcı Tayna, Bosna Hersekli şarkıcı Emina Jahovic, Yunan şarkıcı Stan Antipariotis, Güney Kıbrıslı şarkıcı Eleftheria Eleftheriu da Türkiye'ye destek veren ünlü isimler arasında yer aldı.

    "YÜREĞİM PARÇALANIYOR"

    Instagram hesabından Türk bayrağı fotoğrafını paylaşan Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da Türkçe olarak, "Türkiye'deki depremin korkunç sahnelerini izlerken yüreğim parçalanıyor. Sırp halkı bu zor günlerde Türk halkının yanındadır ve sizler için dua ediyoruz" sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

    Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJLARI

    Model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaştı. Hadid, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

    UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "YARDIM ETMEK İÇİN YOLLAR ARIYORUM"

    Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer verdi.

    Hadid, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    İtalyan oyuncu Michele Morrone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını sosyal medya hesabına taşıdı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    'Yüzüklerin Efendisi'ndeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana..." dedi.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

    ABD'li komedyen Ramy Youssef, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini sosyal medya hesabında paylaştı.

    Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum" yorumunu yaptı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    YARDIM KAMPANYASINA DİKKAT ÇEKTİ

    Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum..." açıklamasını yaptı.

    ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, sunduğu 'The Tonight Show' programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti.

    Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar" dedi.

    İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar." sözlerini paylaştı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "TÜRK KARDEŞLERİMİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

    İngiliz solist Bailey May, Twitter hesabında kalbinin Türkiye ve Suriye ile birlikte olduğunu ifade etti.

    2014'te vizyona giren 'Birdman' filminin müziklerini besteleyen Grammy ödüllü Meksikalı davulcu Antonio Sanchez, Twitter'da, "Türkiye'deki deprem oldukça feci. Türk kardeşlerimin acısını paylaşıyorum..." ifadelerine yer verdi.

    Endonezyalı rock grubu 'Voice of Baceprot'un solisti Marsya Kurnia, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de olan afetten ötürü çok üzgün ve endişeliyiz. Türk halkının dirayetini kaybetmemesi ve güvende olmasını temenni ediyoruz" dedi.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Sosyal medya hesabından UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın" ifadelerini kullandı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "KALBİM DEPREMDEN ETKİLENEN HERKESLE BİRLİKTE"

    ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabındaki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte..." ifadelerini kullandı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen 'Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" mesajına yer verdi.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "BU YÜREK PARÇALAYICI"

    Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, sosyal medya hesabında Türkiye'deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

    Bollywood'un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı..." mesajını yazdı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "DEPREM HABERLERİNİ DUYUNCA YIKILDIM"

    İran asıllı ABD'li oyuncu Shohreh Aghdashloo, üzüntüsünü, "Türkiye ve Suriye'den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında..." sözleriyle dile getirdi.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    Hindistan asıllı İngiliz oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, Anadolu Ajansı'nın Adana'da çektiği bir enkazın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "AH TÜRKİYE, KALBİM..."

    Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..." ifadelerini kullandı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, sosyal medya hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "DUALARIMI YOLLUYORUM"

    3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel sosyal medya hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    'Uzay Yolu' dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır..." paylaşımında bulundu.

    Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle..." sözleriyle dile getirdi.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "KALBİM SİZİNLE"

    İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle..." mesajını paylaştı.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla..." paylaşımında bulundu.
  • Depremlerin ardından Balkan coğrafyasından Türkiye'ye destek! Jelena Karleusa, Emina Jahovic... - Magazin haberleri

    "TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

    ABD'li heavy metal grubu 'Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz..." mesajı paylaşıldı.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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