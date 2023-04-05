Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Uygulama
ABONE OL

Depremzedelere destek uygulaması 'Relate'

Alanında uzman psikologlar tarafından hazırlanan mental sağlık uygulaması Relate, uygulamasının içerisinde depremden etkilenen kişilere özel beş farklı yolculuk hazırladı.

Depremzedelere destek uygulaması 'Relate'
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından birçok yardım kampanyası başlatıldı. Ancak yalnızca fiziksel olarak değil psikolojik olarak da depremzedelerin yardıma ihtiyacı olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.

Deprem sonrası psikolojik açıdan etkilenenlere destek amaçlı da bir uygulama alanında uzman psikoloklar tarafından depremzedelere de yardımcı olmak için özel içeriklerle düzenlendi.

MENTAL SAĞLIK UYGULAMASI

Uygulamanın yaratıcıları tarafından psikoloji biliminden yararlanarak sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olan ve toplumun iyilik halini artırmayı hedefleyen mental sağlık uygulaması olarak tanımlanan Relate'in; sunduğu bilimsel içerikler, hedefe yönelik yolculuklar ve görevlerle kişilerin iyilik halini artırmalarını, kendilerini daha iyi tanımalarını ve farkındalık kazanmalarını sağladığı belirtiliyor.

Son olarak yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler için harekete geçen Relate, uygulamanın içine beş konu eklediğini açıkladı:

  • Depremi Uzaktan Deneyimlemek
  • Depremin Doğurduğu Belirsizlikle Baş Etmek
  • Depremzede Yakınına Destek Olmak
  • Çocuklara Depremi Anlatmak
  • Deprem Kaygısını Azaltmak

Bu beş konuyla ilgili hazırlanan yolculuklar, uygulamada ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuldu. Ayrıca Relate web sitesinde konularla alakalı birçok blog yazısı da yayınlandı.

33 FARKLI YOLCULUK YER ALIYOR

Psikoloji biliminin ışığında uzmanlar tarafından hazırlanan uygulamada; kendi değerini keşfetmek, stresi yönetmek, anneliğe alışmak, partnerle güvenli bağlanmak, duygusal dayanıklılık kazanmak, uyku kalitesini artırmak, sağlıklı alışkanlık edinmek, mindfulness’a ilk adım, olumlu bakış açısı kazanmak, öfkeyi kontrol etmek, duygusal zekayı geliştirmek, belirsizlikle baş etmek, etkili dinleme becerisi kazanmak gibi farklı 33 yolculuk yer alıyor.

DAYANIŞMA HAREKETİ BAŞLADI

Relate ayrıca 20’den fazla girişimciyle birlikte bir dayanışma hareketi başlattı. Dayanışma hareketi kapsamında dayanışmaya dahil olan iyi yaşam girişimleri ücretsiz canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Bu canlı yayınlar özellikle depremden dolaylı olarak etkilenmiş, depremi uzaktan deneyimlemiş bireylerin iyilik hallerini korumak amacıyla sürdürülüyor. Yayın takviminin sona ermesinden sonra da dayanışma, farklı etkinliklerle devam ettirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bill Gates, "Yapay zeka'yı duraklatma çağrıları zorlukları çözmez"
TEKNOLOJİ Bill Gates'ten AI tartışmalarına yanıt
İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
TEKNOLOJİ İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
ChatGPT’li robot Kıbrıslı Alnstein!
TEKNOLOJİ ChatGPT’li robot Kıbrıslı AInstein!
Virgin Orbit iflas başvurusunda bulundu
TEKNOLOJİ İngiliz milyarder uzayda havlu attı
Avustralya devlet cihazlarında Tiktok uygulamasını yasakladı
TEKNOLOJİ Avustralya'dan Tiktok yasağı
Cep telefonu ilk aramanın 50. doğum gününü kutluyor
TEKNOLOJİ Mobil telefonlar 50. Yılını kutluyor
TikTok’un sahibinin gelirleri 80 milyar dolara ulaştı
TEKNOLOJİ TikTok’un sahibinin gelirleri 80 milyar dolara ulaştı
SpaceX'in Starship'i 2026'da SUV boyutunda bir gezgini Ay'a taşımayı hedefliyor
TEKNOLOJİ Ay’a SUV boyutunda taşıyıcı gönderecek
Twitter'da 'Mavi tik' bilmecesi
TEKNOLOJİ Twitter'da 'Mavi tik' bilmecesi
Musk’a 2018’den tweet davası!
TEKNOLOJİ Musk’a 2018’den tweet davası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.