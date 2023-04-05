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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından birçok yardım kampanyası başlatıldı. Ancak yalnızca fiziksel olarak değil psikolojik olarak da depremzedelerin yardıma ihtiyacı olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.

Deprem sonrası psikolojik açıdan etkilenenlere destek amaçlı da bir uygulama alanında uzman psikoloklar tarafından depremzedelere de yardımcı olmak için özel içeriklerle düzenlendi.

MENTAL SAĞLIK UYGULAMASI

Uygulamanın yaratıcıları tarafından psikoloji biliminden yararlanarak sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olan ve toplumun iyilik halini artırmayı hedefleyen mental sağlık uygulaması olarak tanımlanan Relate'in; sunduğu bilimsel içerikler, hedefe yönelik yolculuklar ve görevlerle kişilerin iyilik halini artırmalarını, kendilerini daha iyi tanımalarını ve farkındalık kazanmalarını sağladığı belirtiliyor.

Son olarak yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler için harekete geçen Relate, uygulamanın içine beş konu eklediğini açıkladı:

Depremi Uzaktan Deneyimlemek

Depremin Doğurduğu Belirsizlikle Baş Etmek

Depremzede Yakınına Destek Olmak

Çocuklara Depremi Anlatmak

Deprem Kaygısını Azaltmak

Bu beş konuyla ilgili hazırlanan yolculuklar, uygulamada ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuldu. Ayrıca Relate web sitesinde konularla alakalı birçok blog yazısı da yayınlandı.

33 FARKLI YOLCULUK YER ALIYOR

Psikoloji biliminin ışığında uzmanlar tarafından hazırlanan uygulamada; kendi değerini keşfetmek, stresi yönetmek, anneliğe alışmak, partnerle güvenli bağlanmak, duygusal dayanıklılık kazanmak, uyku kalitesini artırmak, sağlıklı alışkanlık edinmek, mindfulness’a ilk adım, olumlu bakış açısı kazanmak, öfkeyi kontrol etmek, duygusal zekayı geliştirmek, belirsizlikle baş etmek, etkili dinleme becerisi kazanmak gibi farklı 33 yolculuk yer alıyor.

DAYANIŞMA HAREKETİ BAŞLADI

Relate ayrıca 20’den fazla girişimciyle birlikte bir dayanışma hareketi başlattı. Dayanışma hareketi kapsamında dayanışmaya dahil olan iyi yaşam girişimleri ücretsiz canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Bu canlı yayınlar özellikle depremden dolaylı olarak etkilenmiş, depremi uzaktan deneyimlemiş bireylerin iyilik hallerini korumak amacıyla sürdürülüyor. Yayın takviminin sona ermesinden sonra da dayanışma, farklı etkinliklerle devam ettirilecek.