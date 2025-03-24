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        "Derin teknoloji" üreten firmalar devlet desteğiyle hedef büyütüyor

        Türkiye, Teknoloji ve İnovasyon Fonu aracılığıyla sağlıktan otomotive, e-ticaretten dijital pazarlamaya, otonom sürüş teknolojilerinden yapay zeka destekli robotlara kadar çeşitli alanlarda ileri teknoloji ürünü geliştiren firmalara sağladığı desteklerle "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:15
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        "Derin teknoloji" firmaları hedef büyütüyor
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde teknoloji firmalarına yönelik farklı kategorilerde destekler sağlanıyor.

        Bu kapsamda devreye alınan Türkiye Kalkınma Fonunun alt fonu ve Bakanlığın yatırımcısı olduğu 475 milyon liralık Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere doğrudan yatırım ve girişim sermayesi fonları üzerinden dolaylı yatırım gerçekleştiriliyor. Bu fonla, Türkiye'de girişim ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi ve katma değeri yüksek, yeni teknolojileri içeren ürün ve servislerin geliştirilmesiyle ülke kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

        Söz konusu yatırım desteğini almak isteyen firmaların teknoloji odaklı olarak küresele açılma hedefine ve potansiyeline sahip olması, ciro üretmesi, pozitif nakit akışının öngörülebilmesi, Türkiye'de kurulu bulunması veya operasyonlarının en az yüzde 50'si ülkede yer alması gibi kriterler aranıyor.

        DOĞRUDAN YATIRIM ALAN FİRMA SAYISI 12'YE ULAŞTI

        Fon kapsamında doğrudan yatırım alan firmalar arasında patoloji süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik yapay zeka tabanlı karar destek yazılımı geliştiren Virasoft, yenidoğanların beslenme yeteneğinin ölçülmesine yönelik biyomedikal ürünler geliştiren Kuartismed ve mikro akışkan tabanlı, likit biyopsi platformu üreticisi Cellsway gibi sağlık teknolojisi geliştiren kuruluşlar yer alıyor.

        Otel müşteri yönetim platformu geliştiricisi WeBee, e-ticaret analitiği platformu üreticisi Mindsite, yeni nesil dijital pazarlama platformu üreticisi Wask, perakende sektörüne yönelik yapay zeka çözümleri sunan Vispera ve görsel veri anonimizasyonu yapan Syntonym de doğrudan yatırım alan firmalar arasına girdi.

        Öte yandan otomotiv endüstrisine yönelik artırılmış gerçeklik entegrasyonlu gösterge paneli üreticisi CY Vision ve AI destekli otonom teslimat robotları ve sistemleri geliştiricisi Delivers.AI firmaları da doğrudan yatırım aldı.

        Son olarak SAE Seviye-4 otonom sürüş yazılım platformu üreticisi Adastec ve otomotiv sektörüne yönelik kamera ve ileri seviye sürüş destek sistemi (ADAS) çözümleri geliştiricisi Büyütech'in de doğrudan yatırım programına dahil edilmesiyle Teknoloji ve İnovasyon Fonu kapsamında yatırım alan firma sayısı 12'ye ulaştı.

        Türkiye Teknoloji Fonu kapsamında dolaylı yatırım alan firmalar ise girişim sermayesi yatırımları Revo, ScaleX ve 500 İstanbul oldu.

        Destekten yararlanmak isteyen "derin teknoloji" firmaları "https://teknolojiinovasyonfonu.com.tr/" adresinden başvuru yapabiliyor. Bu kuruluşlar aynı zamanda geleceğin "Turcorn" adayı olarak da görülüyor.

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