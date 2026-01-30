Dev kaya yola düştü!
Şırnak'ta dağdan kopan dev kaya, yolu ulaşıma kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı
Şırnak’ta dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı.
İHA'nın haberine göre Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde dağdan kopan dev kaya parçası yola düştü.
Yolu trafiğe kapatan dev kayanın kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı.
