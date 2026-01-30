Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Dev kaya yola düştü! | Son dakika haberleri

        Dev kaya yola düştü!

        Şırnak'ta dağdan kopan dev kaya, yolu ulaşıma kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:08
        Dev kaya yola düştü!
        Şırnak’ta dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı.

        İHA'nın haberine göre Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde dağdan kopan dev kaya parçası yola düştü.

        Yolu trafiğe kapatan dev kayanın kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı.

