Dev kaya yola düştü!

Foseptik çukuruna düşen genç kız, yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan genç kız motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu fosseptik çukurundan çıkarıldı.