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Dev kripto para borsaları Türkiye planlarını askıya aldı

UST ve LUNA krizi sadece yatırımcıyı değil kripto para platformlarını da olumsuz etkiledi. Coinbase hisseleri beklentilerin altında gelen mali sonuçlarının etkisiyle son 5 günde yüzde 48 düştü. Huobi hisseleri ise yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Binance'in yerel parası BNB sert düşerken firmanın CEO'su CZ 'Hala buradayız' mesajını paylaştı. Geçtiğimiz ay Coinbase'in BtcTurk'ü satın almak üzere 3.2 milyar dolarlık teklif verdiği, Huobi ve Binance'in ise bir başka yerli platform Bitci'ye ortak olmak için görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti. Habertürk'e son gelişmelerle ilgili bilgi veren kaynaklar görüşmelerin fırtına geçene kadar askıya alındığını belirtti

Dev kripto para borsaları Türkiye planlarını askıya aldı
HABERTURK.COM

Kirpto para piyasasında TerraUSD (UST) ve LUNA krizi hem yatırımcıs hem de borsalar için talihsiz bir zamanda patlak verdi.

Kripto paralar halihazırda başta ABD olmak üzere artan enflasyon ve merkez bankalarının sıkılaşma adımları sebebiyle satış baskısı altındaydı. UST kriziyle beraber ise satışlar hızlandı. Bitcoin dün 27.000 doların altını gördü. Bugün ise yeniden 30.000 doların üzerine çıktı.

ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase için zamanlamanın kötü olmasının nedeni ise krizin bilanço dönemine denk gelmesi oldu. Firma salı günü 2022 1. çeyrek mali sonuçlarını yayımladı.

ZARAR AÇIKLADI

İlk çeyrekte Coinbase'in gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27 azalarak 1 milyar 165 milyon dolara geriledi. Coinbase üzerinden işlem yapan aylık aktif yatırımcıs sayısı ise geçen yılın son 3 ayında 11.4 milyon iken, bu yılın ilk 3 ayında 9.2 milyona geriledi. Şirket ayrıca ilk çeyrekte 430 milyon dolar zarar açıkladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 771 milyon dolar kâr elde etmişti.

HİSSELER YÜZDE 48 DÜŞTÜ

Beklentilerin çok altında kalan bu sonuçlar, UST güvensizliğiyle birleşince Nasdaq'da işlem gören Coinbase hisselerinde sert bir düşüş yaşandı. Salı gününü 72.9 dolardan kapatan hisseler perşembe günü 46.5 dolara kadar düştü. Ardından yeniden 58.5 dolara gerilese de Coinbase son 5 işlem gününde yüzde 48 değer kaybetmiş oldu.

HUOBI DE DARBE YEDİ

Benzer şekilde bir başka önemli kripto para platformu Huobi hisselerinde de son yaşananlar sebebiyle sert düşüşler yaşandı. Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseler son 5 günde yüzde 21 düştü.

ABD basını son yaşanan olaylar ve Coinbase'deki değer kaybı üzerine Kraken, Gemini gibi kripto para borsalarının halka arz planlarını en azından bir süre rafa kaldırdığını bildirdi.

BİNANCE COIN SERT DALGALANDI

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ise halka açık olmasa da yerel kripto parasının sert değer kaybıyla sarsıldı. Yaklaşık 1 ay önce 420 dolar civarında işlem gören Binance Coin (BNB) dün yaşanan büyük satış dalgasında dün 227 dolara kadar geriledi. Ardından yeniden 300 doların üzerine çıktı.

'HALA BURADAYIZ'

Yukarıda da belirtildiği gibi Binance halka açık bir şirket değil. Dolayısıyla likiditesinin ne kadarının Binance Coin'den oluştuğu, bu paradaki fiyat değişimlerinin şirketi ne kadar etkilediği tam olarak bilinmiyor. Ancak Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) BNB yeniden 300 dolara çıkınca büyük bir sevinçle 2021 yılında attığı "300 ve hala buradayız" tweetini alıntılayarak "Hala buradayız" mesajını paylaştı. CZ geçen yıl söz konusu tweeti BNB 670 dolardan 300 dolara düşünce atmıştı.

3.2 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

Bu üç dev kripto para borsası Türkiye'de binlerce yatırımcı tarafından kullanılıyor. Ancak bunun yanında yakın zamanda da Türk borsalarını satın almak/ortak olmak üzere görüşmelere başlamışlardı. Geçen ay Coinbase'in Türkiye'nin en eski kripto para platformu BtcTurk için 3.2 milyar dolarlık teklif verdiği bildirilmişti. Mergermarket sitesinde yer alan haberde ödemenin bir kısmının Coinbase hisse şeklinde yapılacağı ifade edilmişti.

Daha önce ise Binance ve Huobi'nin bir başka yerli kripto para platformu Huobi'ye ortak olmak üzere görüşmelere başladığı haberleri basında yer almıştı.

Son gelişmelerin Habertürk'e bilgi veren kaynaklar görüşmelerin şimdilik askıya alındığını belirtti. Verilen bilgiye göre söz konusu yabancı platformların Türkiye'ye yönelik ilgisi sürse de görüşmelerin devamı için fırtınanın dinmesini beklemek istiyor.

Görüşmelerin ne zaman devam edeceğine dair şimdilik herhangi bir karar alınmış değil.

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