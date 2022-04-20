Dünyaca ünlü kripto para borsası Coinbase'in Türkiye merkezli kripto para borsası BTC Türk'e 3.2 milyar dolar teklif vererek talip olduğu iddia edildi. Sahibi kripto piyasasının 3’üncü milyarderi olan Coinbase’in bir süredir Türkiye’de satın alma için şirket araştırdığı gelen bilgiler arasındaydı.

ŞİRKETLERDEN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

4.5 milyon kullanıcısı bulunan BTC Türk ile Coinbase'in bir süredir ilgilendiği ve mayıs ayı içinde satın almanın tamamlanmasının beklendiği de gelen bilgiler arasında. Türkiye’nin önde gelen bankalarının borsa değeri 3 milyar dolarlar seviyesindeyken bu rekor teklif dudak uçuklatacak cinsten. ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformu Coinbase Global Inc, hisselerini ABD’de Nasdaq endeksine 2021’de kote etmişti. Şubat 2021’de şirket 85 milyar dolar değerle halka açıldı. Bugun şirketin borda değeri 32 milyar dolar.

Satın alma ve birleşme haberleri yapan özel üyelikli Mergermarket sitesinin haberine göre, kaynaklar işlemlerin bir kısmının hisse takası şeklinde yapılandırılabileceğini söyledi. Bu bilgi işlemin nakit yerine Coinbase hissesi verileceği şeklinde yorumlanabilir. Geçen hafta bir ön sözleşme imzalandığı ve anlaşmanın fiyatını etkileyebilecek teknik durum tespitinin sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Bazı kaynaklara göre müzakerelerin ilk günlerinde fiyatın 5 milyar dolara kadar ulaştığını, ancak bitcoin fiyatındaki düşüşün ve Türk Lirası'nın devalüasyonunun fiyatı aşağı çektiği belirtiliyor.

2013'TE KURULDU

BTC Türk, Net Holding'in patronu Besim Tibuk'un oğlu Kerem Tibuk tarafından Temmuz 2013'te Türkiye'deki ilk kripto para borsası platformu olarak kuruldu. Şirketin web sitesine göre, 2018 yılında eski bankacı Özgür Güneri şirkete atandığında 500.000 kullanıcıya ulaştı.

Başkan Yardımcısı Kerem Tibuk şirkette yüzde 68, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Güneri yüzde 28 ve CEO Ozan Yurtseven hisselerin geri kalanına sahip.

BtcTurk 4.5 milyon kullanıcıya ve 850 çalışana sahip. BTC Türk 2021 yılında 1,7 trilyon TL (116 milyar ABD Doları) işlem hacmine ulaştı. Borsa, Türkiye'deki yedi büyük banka ile çalışıyor ve onlardan para transferine izin veriyor.

6.6 MİLYAR DOLARLIK MİLYARDER

BTC Türk'ü satın salması beklenen Brian Armstrong'un serveti 6.6 milyar dolar düzeyinde. Tüm servetini Coinbase'den edinen ABD'li yeni milyarder firmanın halka arz edilmesiyle servetine servet kattı. Coinbase'in piyasa değeri 50 milyar dolar iken Arsmstrong firmanın yüzde 19'unu elinde bulunduruyor.