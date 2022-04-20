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Kripto para milyarderleri açıklandı

Forbes 2022 yılı kripto para milyardeleri listesini açıkladı. 2022 listesine 7 yeni isim katıldı

HABERTURK.COM
  • 01
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Changpeng Zhao

    Serveti: 65 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Binance

    Ülke: Kanada

    Popüler kripto para platformu Binance'in Kurucusu ve yüzde 70'nin sahibi Changpeng Zhao'nun serveti geçen yıl 1.9 milyar dolardı. Binance'in gelirlerinin 16 milyar doları aşmasıyla şirketin değerinde büyük bir yükseliş yaşandı. Bu da Zhao'nun servetinde büyük yükselişe yol açtı. Zhao böylece dünyanın en zengin 19. insanı oldu.
  • 02
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Sam Bankman-Fried

    Serveti: 24 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: FTX

    Ülke: ABD

    Kripto para platformu FTX'in Kurucusu Sam Bankman-Fried geçen yıl listenin zirvesinde yer alıyordu. FTX'in son aldığı yatırıma göre 32 milyar dolarlık piyasa değeri bulunuyor. 
  • 03
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Brian Armstrong

    Serveti: 6.6 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Coinbase

    Ülke: ABD

    Coinbase Kurucu ve CEO'su Brian Armstrong firmanın halka arz edilmesiyle servetine servet kattı. Coinbase'in piyasa değeri 50 milyar dolar iken Arsmstrong firmanın yüzde 19'unu elinde bulunduruyor
  • 04
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Gary Wang

    Serveti: 5.9 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: FTX

    Ülke: ABD

    FTX CTO'su Gary Wang'in firmanın yüzde 16'sının sahibi olduğu tahmin ediliyor.
  • 05
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Chris Larsen

    Serveti: 4.3 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Ripple

    Ülke: ABD

    Ripple Kurucularından Chris Larsen firmaya açılan davalara rağmen servetini korumayı başardı.
  • 06
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Cameron Winklevoss ve Tyler Winklevoss

    Serveti: 4 milyar dolar (her biri)

    Servetinin kaynağı: Bitcoin

    Ülke: ABD

    Kripto para platformu Gemini'nin sahibi olan Winklevoss kardeşler 2012'den bu yana Bitcoin'e yatırım yapıyor. 
  • 07
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Song Chi-hyung

    Serveti: 4 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: Upbit

    Ülke: G. Kore 

    Song Chi-hyung Güney Kore'nin en popüler kripto para platformu Upbit'in Kurucu ve CEO'su. Ülkede kripto para piyasasının 46 milyar doları aşmasıyla Upbit gelirlerini artırdı.
  • 08
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Barry Silbert

    Serveti: 3.2 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: Digital Currency Group

    Ülke: ABD 

    Barry Silbert'in yatırım firması CoinDesk'in sahibi olmasının yanında Greyscale aracılığıyla 28 milyar dolarlık kripto varlık yönetiyor.
  • 09
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Jed McCaleb

    Serveti: 2.5 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: Ripple, Stellar 

    Ülke: ABD 

    Jed McCaleb Ripple ve Stellar'ı kurucuları arasında yer alıyor.
  • 10
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Nikil Viswanathan ve Joseph Lau

    Serveti: 2.4 milyar dolar (her biri)

    Servetinin kaynağı: Alchemy

    Ülke: ABD 

    İkilinin kurduğu kripto 'altyapı' firması Alchemy'nin piyasa değeri geçen yıl 10 milyar doları aştı.
  • 11
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Devin Finzer ve Alex Atallah

    Serveti: 2.2 milyar dolar (her biri)

    Servetinin kaynağı: Opensea

    Ülke: ABD 

    NFT platformu Opensea'nin iki kurucusu bu alana ilginin artmasıyla milyarder oldular. Böylece dünyanın ilk NFT milyarderleri unvanını da kazandılar. Opesnsea'nin piyasa değeri geçen yıl 13 milyar doları aştı.
  • 12
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Fred Ehrsam

    Serveti: 2.1 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: Coinbase

    Ülke: ABD 

    Kripto para platformu Coinbase'in kurucularından olan Ehrsam şirketten ayrılmış olsa da yüzde 6'lık hisseyi elinde tutmaya devam ediyor. 
  • 13
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Kim Hyoung-nyon

    Serveti: 1.9 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: Upbit

    Ülke: G. Kore

    Kripto para platformu Upbit'in kurucularından olan Kim Hyoung-nyon firmanın yüzde 13'ünü elinde bulunduruyor.
  • 14
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Michael Saylor

    Serveti: 1.6 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: MicroStrategy

    Ülke: ABD

    Saylor, 1989'da kurduğu yazılım firması MicroStrategy'i neredeyse tamamen bir Bitcoin şirketine çevirdi. Firma sadece 2020'de 70 bin adet Bitcoin aldı. 
  • 15
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Matthew Roszak

    Serveti: 1.4 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: Bitcoin ve diğer kripto paralar 

    Ülke: ABD

    Roszak, 2012'den bu yana Bitcoin alıyor. Bunun yanında Coinbase ve Kraken gibi platformlarda hissesi bulunuyor. 
  • 16
    Kripto para sayesinde milyarder oldular

    Tim Draper

    Serveti: 1.2 milyar dolar 

    Servetinin kaynağı: Bitcoin ve diğer kripto paralar 

    Ülke: ABD

    Draper da 2012'den bu yana Bitcoin alıyor. Draper piyasada adını ilk olarak Sil Road operasyonunda ele geçirilen Bitcoin'leri satın alarak duyurmuştu.

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