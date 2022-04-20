Kripto para milyarderleri açıklandı

Changpeng Zhao

Serveti: 65 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Binance

Ülke: Kanada

Popüler kripto para platformu Binance'in Kurucusu ve yüzde 70'nin sahibi Changpeng Zhao'nun serveti geçen yıl 1.9 milyar dolardı. Binance'in gelirlerinin 16 milyar doları aşmasıyla şirketin değerinde büyük bir yükseliş yaşandı. Bu da Zhao'nun servetinde büyük yükselişe yol açtı. Zhao böylece dünyanın en zengin 19. insanı oldu.