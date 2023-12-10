Adana'da devrilen TIR alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da, iş makinesi yüklü TIR, devrildikten sonra alev aldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi yüklü TIR, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdi.
Rampada devrilen tır alev aldı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde tırdaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.