2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Yurt genelinde sınava katılım gösterecek binlerce öğrenci, bu yılı düzenlenecek olan DGS'nin ne zaman yapılacağını ve başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...