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Haberler Teknoloji Oyun Diablo IV ilk 5 günde 666 milyon doları aştı
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Blizzard'ın şimdiye kadarki en hızlı satan oyununu oldu

Diablo IV ilk haftasında "Süper Mario Kardeşler Filmi" çıkış haftasındaki gişe satış rakamlarını aştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre oyuncular, Blizzard Entertainment'ın şimdiye kadarki en hızlı satan oyununu şimdiden 276 milyon saatten fazla oynadı

Diablo IV ilk 5 günde 666 milyon doları aştı

Önde gelen oyun firmalarından Blizzard'ın kült oyun serisi Diablo'nun dördüncü yapımı firma rekorlarını kırdı.

Diablo IV 6 Haziran'daki çıkışını izleyen ilk haftada 666 milyon dolarlık bir küresel satış oranını aştı. Blizzard'ın ilk 5 gününde şimdiye kadarki en hızlı satan oyunu olduğu açıklanan oyunun çıkışı "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin dünya çapındaki açılış haftası da dâhil olmak üzere, yılın dünya çapındaki en büyük gişe açılışını geride bıraktı.

EKRAN PAYLAŞIMLI MOD İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Oyun; Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4'te platformlar arası oynanış ve ilerlemeye sahip. Konsollarda iki kişilik ekran paylaşımlı mod dâhil dört kişiye varan eşli mod desteği sunuyor. Online deneyim sunan oyunun ilk haftasında Oyuncuların 166 milyondan fazla kez arkadaşlarıyla bir parti oluşturduğu da açıklandı.

Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra, "Kendilerini Diablo IV'e kaptıran dünya çapındaki milyonlarca oyuncuya teşekkür etmek istiyoruz. Bu sonuçtan dolayı çok şanslı hissediyoruz ve ekibimizle gurur duyuyoruz. Diablo IV, pek çok farklı türden oyuncu için tasarlandı ve onlar için gelecekte daha birçok şey var. Oyuncularımızı dinlemeye ve yaptığımız her şeyde onların beklentilerini aşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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