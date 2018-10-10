Kanadalı tasarımcı ve film yapımcısı Ivan Cash, dijital ekranlardaki görüntülerle arasına mesafe koymak isteyenler için özel bir gözlük geliştirdi. IRL (in real life- gerçek hayatta) gözlük olarak adlandırılan cihaz, telefon, bilgisayar, televizyon ve dijital reklam panolarındaki görüntüleri karartıyor.

Adından anlaşılacağı gibi insanların gerçek hayata odaklanmasına yardımcı olması için tasarlanan bu güneş gözlüğünün sloganı ise “ekranlar hariç etrafınızdaki her şeyi görün” olarak seçilmiş. Bu ayın başında kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da da yerini alan IRL gözlük, şimdiden 1300’den fazla bağışçıdan 100 bin dolara yakın kaynak sağladı.

LCD ve LED ekranları yatay polarize optikler aracılığıyla engelleyen IRL gözlük, polarize lensi 90 derece döndürerek, televizyon ve bilgisayar ekranını kapalı gibi gösteriyor. UV filtresi de bulunan gözlük aynı zamanda güneş gözlüğü gibi de kullanılabiliyor.

KÜLT BİR FİLMDEN ESİNLENDİ

IRL gözlüğün beta versiyonunda ekran engelleme özelliği şimdilik televizyon ve bazı bilgisayar ekranları için çalışırken, ilerleyen aşamada ürünün telefon ekranlarını engelleyen versiyonunun da çıkartılması hedefleniyor.

Ürünün Kickstarter'daki sayfasında verilen bilgiye göre gözlük, 1988 yapımı kült bir film olan “They Live”daki uzaylıların gerçek yüzünü görmeyi sağlayan gözlüklerden esinlenerek geliştirilmiş.

IRL gözlüğün tasarımcısı Ivan Cash, ürünle ilgili olarak dijital dünyayı her şeyiyle kucaklamak yerine artık bir adım geri atıp sorgulanması gerektiğini belirtiyor.

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