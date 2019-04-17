Dijital dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren Digital Age Summit 2019 etkinliğinde konuşan siber güvenlik ve teknoloji uzmanı Chris Roberts "Günümüzde 6 milyar insan birbirine bağlantılı yaşıyor ve online... İnsanlık adına bu iyi bir haber değil” dedi.

“Future4All” temasıyla İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katılan Roberts, “Kendi hayatımızı teknolojinin eline teslim ediyoruz. Bunu biraz sorgulamamız gerekiyor. Önemli olan hack’lemek değil bunu nasıl düzelttiğinizdir" diye konuştu.

Çok sayıda uçağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (NASA) hack'leyen kişi olarak da tanınan Chris Roberts, internet kullanıcılarına kesinlikle "12345" türünden basit şifreler belirlememeleri uyarısında bulundu. Etkinlikte sahne alan internet uzmanı Evgeny Morozov ise kişisel verilerimizin paylaşımı karşılığında ücretsiz hizmetlerle ödüllendirildiğimiz günlerin geride kaldığını, bireysel şirketlerin kendi dijital yollarını çizerken çok daha stratejik davranmak zorunda olduklarını belirtti.

DİJİTALDE 3 YENİ TREND

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Digital Age Summit’teki bir diğer konuşmacı olan Wunderman Thompson İnovasyon Grubu Dünya Başkanı Lucie Greene ise 2019’u şekillendirecek tüketici teknolojisi ve dijitaldeki trendleri ele aldı. Greene, bu trendlerin; iyi hissetme hali, kendi kendini geliştirme deneyimi ve feminizm olduğunu aktardı.

Habertürk'ün de medya sponsoru olduğu Digital Age Summit’e katılan bir diğer isim olan Standard Chartered Virtual Bank CEO’su Deniz Güven, dijital bankacılıkta pazara sıfırdan girip başarılı olmanın mümkün olmadığını ve ekosistemi etkin biçimde kullanabilmek için stratejik ortaklıklar kurmanın önemini vurguladı.

5G İLE ARAÇLAR UZAKTAN SÜRÜLEBİLECEK

Aurima.AI CEO’su Seval Öz ise konuşmasında akıllı araç sistemlerindeki en önemli şeyin yazılım olduğunu belirtirken bugün gelinen noktada bireysel araçlar yerine toplumsal araçlar üretilmesi ve akıllı araç sistemlerine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, 5G teknolojisinin tüketiciler ve endüstriler için gecikme sürelerini minimum hale getireceğini ifade ederek, "İspanya Barcelona'da sanal bir makineden İsveç'teki bir kamyon sürülebildi. Yani siz direksiyonu buradan çeviriyorsunuz ve 5G iletişimle kamyonu uzaktan siz kontrol ediyorsunuz" örneğini verdi.

‘ FACEBOOK ÇÖKTÜ, CEREMESİNİ BİZ ÇEKTİK’

Günümüzde teknoloji alanında hizmet veren kurumların teknoloji altyapısının önemine dikkati çeken Öztürk, pazar günü Whatsapp ve Facebook'a erişmek isteyen kullanıcıların hesaplarına ulaşamadığını hatırlattı.

Öztürk, şunları kaydetti: "Pazar günü Whatsapp ve Facebook 3-3.5 saat kesildi. Tabii ceremesini biz çekiyoruz. Çünkü ilk önce müşterilerimiz doğal olarak 'acaba sizde mi sorun var' diyor ama global bir problem. Tabii biz bu tip durumlar yaşanmasın, bizim de ürünlerimiz olsun diye de çabalıyoruz. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim BİP çökmedi o gün. Yani olur, çökebilir ama alternatifleri var. Bu işin olmazsa olmazı altyapı. Mobil-sabit internet altyapısı çok önemli... En ufak bir sıkıntıda artık elimiz ayağımız titriyor. "